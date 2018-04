Harde onderhandelingen in Kortrijk

Met hoofdcoach Glen De Boeck werd er uiteindelijk tot een akkoord gekomen en ook keeperstrainer Cédric Berthelin zette intussen zijn handtekening onder een nieuw contractvoorstel. Resten: conditietrainer Karsten Vandendriessche en de T2's Wouter Vrancken en Lorenzo Staelens.

Vooral met laatstgenoemde liggen vraag en aanbod blijkbaar ver uit elkaar. 'Het belangrijkste is dat bij alle partijen de intentie er is om samen door te gaan', zegt algemeen manager Matthias Leterme, die zijn reputatie van harde, onwrikbare onderhandelaar alweer eer aandoet. 'Dat is zeker ook wat wij willen en ik verwacht wel dat het allemaal rond geraakt.'

Maar niet tegen eender welke prijs, benadrukt hij. 'Ik begrijp wel dat mensen voor zichzelf het onderste uit de kan willen halen. Maar mijn verantwoordelijkheid is in het belang van de club een bepaald budget te respecteren en te zorgen dat alles betaald geraakt. Wij betalen correct en op tijd en hopen dat nog lang te kunnen blijven doen.'

De technische staf is ook groter dan ooit. 'Op vraag van Glen werd er met Wouter al een extra assistent gehaald en ik kan u zeggen: alles samen gaat dit niet om peanuts. Voor een club als KV Kortrijk is het een serieuze inspanning om dat financieel allemaal rond te krijgen. Ik wil graag tegen eind deze maand met elk staflid tot een akkoord komen. Lukt dat niet, dan rest er nog anderhalve maand om alternatieven te zoeken.'