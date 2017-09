Haroun: bijna naar Melbourne City

Begin dit jaar flirtte Faris Haroun discreet met Melbourne City, een satellietclub van Manchester City. Het is geen toeval: de familie Kompany en de Harouns zijn al jaren bevriend. Kompany en co treden op als tussenpersonen en via een makelaar worden de contacten tussen Haroun en Melbourne City geïntensifieerd. Een transfer naar Down Under wordt serieus overwogen door de aanvoerder van Cercle, omdat zijn vrouw uit Australië afkomstig is en hij intussen verzot is op het land. Uiteindelijk kiezen de Australiërs voor een andere speler.

Het is echter niet ondenkbaar dat Haroun zijn carrière afsluit in Australië of kiest voor een andere niet-alledaagse bestemming. Hij kreeg in het recente verleden al aanbiedingen uit Kazachstan en een land uit een oorlogsgebied. Harouns makelaar Younous Oumouri: 'Met Faris hebben ik een plan opgemaakt: nog een paar seizoenen bij Antwerp voetballen en dan een exotische club vinden waar hij een mooi contract kan tekenen. Als ik Faris zie voetballen, dan kan hij volgens mij nog vier tot vijf jaar mee in eerste klasse in België. Ik noem hem net voor niets de zwarte Timmy Simons. Met het Antwerpbestuur is er afgesproken dat we rond de tafel gaan zitten voor een opwaardering van zijn contract.'