Hasi: 'Vadis weet dat hij gehaald is om voor de prijzen te spelen'

Gent is de stad waar Vadis Odjidja als vijfjarig jongetje begon te voetballen en te dromen. De stad waar zijn familie nog altijd woont en waarheen hij tijdens zijn omzwervingen altijd met heel veel plezier terugkeerde.

'Ik denk dat hij nu op het toppunt van zijn kunnen is en dat AA Gent met hem een fantastische transfer deed', zegt Besnik Hasi. 'Bij Legia kende hij het beste seizoen uit zijn carrière en daarna kon hij naar veel clubs, maar door mij is hij naar Olympiacos gekomen. Ook om Champions League te spelen en misschien ook om dicht bij de nationale ploeg te blijven. In het begin was iedereen er heel lovend over hem, maar na mijn vertrek viel voor hem de stabiliteit weg en kwamen er mensen die niet meer hetzelfde vertrouwen in hem toonden. Met zijn persoonlijkheid kan het dan wel eens botsen, want hij is iemand die het zegt als er hem iets niet aanstaat. Nu zit hij in Gent weer in een vertrouwde omgeving. Ongetwijfeld kon hij naar landen zijn gegaan waar meer te verdienen is, maar hij koos voor de stabiliteit en de drive om aan de top te blijven.

'In zijn hoofd is er iets veranderd. Hij ziet de dingen nu anders. Dat hij papa is geworden, werkt bij hem positief. Het geeft hem meer stabiliteit. Hij straalt nu rust en zelfvertrouwen uit. Ik denk dat de jaren zijn aangebroken waarin je heel veel kwaliteit van hem kunt plukken. Volgens mij kunnen ze in Gent wel iemand met een sterke persoonlijkheid als Vadis gebruiken. Hij zal er passen, denk ik. Yves Vanderhaeghe kent hem goed en weet wat hij met hem moet doen.

'Vadis is iemand tegen wie je als trainer wel kunt ingaan, die je kunt zeggen wat er niet klopt, maar hij moet wel voelen dat je achter hem staat én je mag hem niet op een positie zetten die niet de zijne is. Hij moet belangrijk zijn. Dan presteert hij het best. Hij moet zich goed voelen. Bij mij was dat zo. Ik ken hem al van in zijn jeugdjaren bij Anderlecht en trainde toen ook een paar maanden met hem samen. Neen, ik twijfel er niet aan dat hij er bij Gent meteen zal staan. Qua conditie en wedstrijdritme is hij misschien nog geen top, maar met zijn ervaring en leiderschap kan hij al direct renderen.

'Wanneer iemand zegt dat hij ook bij zichzelf te rade moet gaan, begrijp ik dat wel. Dat zijn zaken die ik ook dikwijls met hem besprak. Toen hij jonger was, las ik weleens interviews waarin hij klaagde en niet veel naar zichzelf keek. Ik begrijp hem ook wel, hoor, maar een deel van de redenen waarom hij tot nu toe niet een nog grotere carrière maakte, ligt zeker ook bij hem. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Dat leerde hij intussen in het buitenland. Hij zag het in en accepteerde het en daarom zeg ik: hij is completer geworden als mens en als voetballer. Toen hij bij Legia kwam, zei ik hem: 'Nu ben je op een punt gekomen dat als het hier ook niet goed gaat, je bij kleine clubs zult moeten gaan voetballen.' Hij gaf alles wat hij kon en werd er de topspeler die iedereen verwachtte. Bij Gent zal hij een deel van de druk op zich nemen, omdat hij veranderd is als persoon. Zijn jeugdjaren zijn voorbij. Hij denkt anders. Nu heeft hij een vrouw en een kind en is hij een stabiele jongen. Hij is intelligent en weet waarvoor hij staat: ze betaalden veel voor hem en hij is gehaald om voor de prijzen te spelen.'