'Hein is geen computer, zelf is hij ook een mens'

Hun verhaal is gekend: ze zijn met vijf, groeiden op in Lauwe en het leven draaide er rond voetbal. Vader, onderwijzer, was jeugdtrainer en secretaris van White Star, de vijf kinderen voetbalden en moeder deed de was. Henk (53) is minder dan een jaar jonger dan Hein, doorliep met hem alle jeugdreeksen van de lokale voetbalclub, sliep op zolder in de kamer naast hem, is zelf ook trainer, van de 'studaxen' van vierdeprovincialer Rekkem Sport, en wordt in de familie beschouwd als zijn scherpste observator. Ruth (48), de enige zus, gaat er door voor de vurigste fan. Net als Helmut (42) en Dieter (51) stonden ze altijd in de schaduw van hun grote, mondige broer, die een uitblinker was op school maar voetbal belangrijker vond en voor wie geen uitdaging onoverkomelijk was maar die niet met verlies om kon. Hij zou het tot profvoetballer schoppen en daarna voetbaltrainer worden. Als coach van KV Kortrijk al werd hij verkozen tot Trainer van het Jaar, maar zijn grootste erkenning kreeg hij bij AA Gent, dat in 2015 onder zijn leiding voor het eerst in de geschiedenis landskampioen werd en daarna ook in Europa indrukwekkende prestaties leverde.

