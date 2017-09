Hein Vanhaezebrouck vertrekt bij AA Gent: 'Er spelen andere elementen dan het puur sportieve'

Eerder was de namiddagtraining bij AA Gent al geschrapt, wat de speculaties over een vertrek van Hein Vanhaezebrouck deed toenemen.

Over de modaliteiten van de scheiding is niets bekendgemaakt. 'Het is al erg genoeg dat we deze mededeling moeten doen', zei Ivan De Witte.

Vanhaezebrouck verduidelijkte dat hij met niemand contact heeft gehad, een verwijzing naar de geruchten rond een transfer naar landskampioen RSC Anderlecht, en dat zijn vertrek alleen met zijn situatie bij AA Gent te maken heeft.

Ook over wie zondag tegen Club Brugge op de bank zal zitten als T1 (ad interim), werd op de persconferentie met geen woord gerept.

Crisisoverleg

De landskampioen van 2015 is rampzalig aan het nieuwe seizoen begonnen. Voor de Buffalo's is play-off 1 een must, maar na 8 speeldagen - meer dan een derde van de reguliere competitie dus - staan ze pas 14e in de Jupiler Pro League met 6 op 24. Gent kon nog maar één keer winnen, op de 7e speeldag tegen hekkensluiter Oostende.

AA Gent had de onverwachte persconferentie belegd om meer uitleg te geven over het urenlange overleg dat dinsdagavond in de Ghelamco Arena plaatsvond tussen Vanhaezebrouck en diens makelaar Mogi Bayat, voorzitter De Witte en manager Michel Louwagie. Vooral de aanwezigheid van Bayat, de huismakelaar van RSC Anderlecht, deed de speculaties toenemen. De landskampioen is immers op zoek naar een vervanger voor de opgestapte René Weiler en werd in de media de voorbije dagen nadrukkelijk gelinkt aan een samenwerking met Vanhaezebrouck.

Het vertrek van Vanhaezebrouck bij AA Gent kan de deur openzetten voor een transfer naar Anderlecht. Sport/Voetbalmagazine schreef vorige week al dat een deal ook voor AA Gent een goede zaak zou kunnen zijn. Lees meer.

Analyse Opmerkelijk was dat De Witte de persconferentie opende met - hakkelend en naar zijn woorden zoekend - te zeggen dat de club in alle rust wil verder werken en dat ondanks de slechte sportieve situatie het gevoel bestond dat het wel goed zou komen, waarmee hij liet uitschijnen dat beide partijen met elkaar zouden verdergaan. Maar dan vervolgde De Witte: 'Er is ook het menselijke aspect, hoe men de dingen aanvoelt. We hebben daar als vrienden over gesproken en daaruit bleek dat het voor alle partijen beter is om de samenwerking stop te zetten, om de vriendschap te behouden na drie uitzonderlijke jaren.' De Witte zei dat hij dat 'spijtig vond maar dat hij respect heeft voor het aanvoelen van de trainer.' Andere elementen Dat doet uitschijnen dat het vooral langs de kant van Vanhaezebrouck op is. Hij startte met De Witte en Louwagie te bedanken voor de manier waarop alles afgehandeld is en voor de kansen en de steun die hij heeft gekregen. 'Dit was de mooiste periode uit mijn carrière. Maar dit jaar was het allemaal veel moeilijker, door de gemiste start en de Europese uitschakeling.' Vanhaezebrouck stelde ook dat er 'andere elementen een rol speelden' en zei dat 'de anciens het meest aangedaan zullen zijn', verwijzend naar onder anderen Nana Asare en Danijel Milicevic. 'Voor sommige spelers zal het goed zijn dat ze een nieuwe wind voelen', besloot Vanhaezebrouck. Hij zei nog dat het best kan zijn dat hij voorlopig nergens aan de slag gaat maar dat er te veel zaken zijn die het te moeilijk maken om te blijven en hij dit doet om een reactie teweeg te brengen zodat Gent hieruit komt. De Witte besloot nog met een sneer naar de media. 'Wat ik las, was niet wat ik ervaarde, maar heeft wel iets gecreëerd.'

Eerste titel

Vanhaezebrouck stond 3,5 jaar aan het roer van AA Gent en veroverde in 2015 de eerste Gentse landstitel uit de clubgeschiedenis. In mei verlengde Vanhaezebrouck zijn contract in de Ghelamco Arena nog tot medio 2019.

Hij werd na het kampioenenjaar verkozen tot Trainer van het Jaar en Sportcoach van het Jaar en won zowel de Trofee Raymond Goethals als de Guy Thys Award.

Gent maakte in het seizoen 2015-2016 onder leiding van Vanhaezebrouck ook indruk in de Champions League. Na groepswinnaar Zenit Sint-Petersburg stootten de Gentenaars verrassend als tweede (voor Valencia en Olympique Lyon) door naar de achtste finales, waar Wolfsburg te sterk bleek. Ook vorig seizoen in de Europa League slaagden de Gentenaars erin de groepsfase te overleven. In de zestiende finales volgde vervolgens een gigantische stunt door op Wembley Tottenham Hotspur uit te schakelen, waarna in de achtste finales van Racing Genk werd verloren. In de competitie loodste Vanhaezebrouck Gent twee keer naar een derde stek.

Vanhaezebrouck, die als speler uitkwam voor WS Lauwe (1983-1984 en 1986-1989), RC Doornik (1984-1985), KV Kortrijk (1985-1986), KRC Harelbeke (1989-1998) en Sporting Lokeren (1998-200), was als hoofdcoach eerder aan de slag bij SV Ingelmunster (2002-2003), SW Harelbeke (2003), WS Lauwe (2004-2006), KV Kortrijk (2006-2009 en 2010-2014) en Racing Genk (2009).