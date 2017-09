Hein Vanhaezebrouck vraagt bedenktijd aan Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck is 'kandidaat-coach' van RSC Anderlecht. 'Hij heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd', zo laat de landskampioen weten.

'RSC Anderlecht bevestigt de interesse in het aanstellen van Hein Vanhaezebrouck als hoofdcoach van RSC Anderlecht,' luidt het persbericht. 'Hein Vanhaezebrouck is op de hoogte gebracht en heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd. De club zal te gepasten tijden verder communiceren over dit dossier.'

Ontslag

De landskampioen is op zoek naar een vervanger voor de opgestapte René Weiler en het bestuur maakte er nooit een geheim van dat Vanhaezebrouck bovenaan het verlanglijstje stond. Na het vertrek van de Zwitser werd Nicolas Frutos als hoofdtrainer ad interim vier wedstrijden de kans beloofd om zich te bewijzen, maar na de zware thuisnederlaag tegen Celtic (0-3) in de Champions League lijkt duidelijk dat daar geen vervolg aan komt.

Vanhaezebrouck trok woensdag de deur achter zich dicht bij AA Gent. Op de persconferentie zei hij dat hij nog 'met niemand contact heeft gehad', een verwijzing naar de geruchten rond een transfer naar Anderlecht, en dat zijn vertrek alleen met zijn situatie bij AA Gent te maken heeft.

Drie jaar

Voor Vanhaezebrouck zou in het Constant Vanden Stockstadion een contract van drie jaar klaarliggen.

Zondag (18u) speelt Anderlecht thuis de Clasico tegen Standard, quasi zeker nog met Frutos op de bank. Daarna volgt een interlandbreak en kan de aanstelling van Vanhaezebrouck mogelijk geofficialiseerd worden.

Kwakkelseizoen

Anderlecht is na de landstitel van vorig jaar zwak aan het nieuwe seizoen begonnen, het sprokkelde na acht speeldagen amper twaalf punten, goed voor een zevende plaats in de stand op negen punten van leider Club Brugge.

In de poulefase van de Champions League blijft Paars-wit na duels op het veld van Bayern München (3-0 verlies) en tegen Celtic achter met 0 op 6.