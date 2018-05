Heizeldrama, 33 jaar later: het litteken van Brussel

H ilde Maes was 25 jaar, en vier maanden zwanger, toen haar man Dirk Daeninckx (27) met een bus uitgelaten voetbalsupporters vanuit Tielt naar Brussel reed om er de Europabekerfinale bij te wonen. Met Dirk, die als laborant werkte, woonde Hilde af en toe thuiswedstrijden van KV Kortrijk bij. Met Liverpool of Juventus had haar man niets, maar een finale van Europacup I, de voorloper van de Champions League, die in België plaatsvond, en waarvoor je voor 300 frank (7,5 euro) een staanplaats kon kopen, dat was een buitenkansje.

