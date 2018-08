Hendrik Van Crombrugge: 'Er is een verschil tussen nummer één staan op lijstjes of er gewoon op staan'

Komend weekend treft Hendrik Van Crombrugge met Standard één van de Belgische clubs waar zijn naam afgelopen zomer viel. Maar de Brabander staat gewoon in doel bij Eupen, dat na de zege in Moeskroen even kan herademen.