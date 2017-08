'Het bestuur, de trainer, de spelers: bij AA Gent moeten ze zich op alle niveaus eens beraden'

Het was een boeiend atletiekweekend met Usain Bolt die afscheid nam en onze Nafi Thiam die als eerste Belgische atleet ooit goud haalde op een WK outdoor. Welke gebeurtenis domineerde voor jou?

JACQUES SYS: 'Toch wel de prestatie van Nafi Thiam, vanuit Belgisch oogpunt dan. Vooral omdat ze toonde ook als superfavoriet te kunnen presteren. Op de Spelen in Rio was ze één van de kanshebbers, er was amper druk, dat was deze keer anders: iedereen keek in haar richting. En daar ging ze -ogenschijnlijk althans- zeer rustig mee om. Als je dat al op je 22ste kunt, dan ben je mentaal heel sterk. Zeker omdat de concurrentie toch niet minnetjes was, de jonge Duitse die tweede eindigde (Carolin Schäfer, nvdr.) is ook een meisje met veel potentieel en toekomst. Thiam zal dus niet mogen verslappen, maar dat zie ik eerlijk gezegd ook niet gebeuren. Ze lijkt klaar om de meerkamp vele jaren te gaan domineren. Volgens de specialisten zit er nog genoeg progressiemarge in. De Belgische atletiek gaat met Thiam een mooie periode tegemoet.'

Na de Europese uitschakeling lijkt AA Gent ook in eigen land het spoor even bijster. Crisis in de Ghelamco Arena. Wat nu?

SYS: 'Ze moeten in Gent eerst en vooral rustig blijven. Ik heb het eerder al gezegd: door de kordate taal die het bestuur sprak voor aanvang van het seizoen heeft de club zichzelf behoorlijk wat druk opgelegd. Dat blijkt nu toch een probleem. Al is er uiteraard niets verloren, de competitie is nog maar net begonnen en er is de halvering van de punten bij de start van de PO1. De landstitel is niet verloren. Maar dit mag wel het moment zijn voor Gent om op alle niveaus eens te beraden.

Het bestuur: omdat het op een jaar tijd zowat twintig miljoen euro spendeerde aan transfers en nu moet concluderen dat het aan verdedigers en aan leiderschap ontbreekt. Twee hiaten die er vorig jaar ook al waren. Dan heb je niet goed getransfereerd. En dan kom je ook bij de trainer uit. Vanhaezebrouck heeft mee mogen spreken bij het transferbeleid. Bovendien valt het mij op dat hij steevast de schuld bij zijn spelers legt, dat begint zijn spelersgroep stilaan te irriteren. Hein zal toch eens moeten nadenken over de manier waarop hij met zijn spelers moet omgaan. Dringt hij nog voldoende binnen bij hen? Al wil ik zeker benadrukken dat de verdiensten van Vanhaezebrouck niet mogen vergeten worden, hij heeft AA Gent op de kaart gezet.

En tenslotte moeten ook de spelers zich beraden. Als ik de trainer voor de Europese terugmatch tegen Altach hoor verklaren dat hij rekent op het eergevoel van zijn spelers, dan vraag ik mij toch af waar we mee bezig zijn. Zulke goed betaalde profs moeten gewoon presteren. Punt. En dan nog excuses zoeken achteraf. Een speler (Mitrovic, nvdr.) had het zelfs over een gebrek aan spelvreugde. Komaan zeg! Dat is al te gemakkelijk. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen.'

Neymar Jr. werd afgelopen weekend voorgesteld bij PSG. Begrijp je vanuit sportief standpunt de overstap van Barcelona naar Parijs, of blijft die transfer van 222 miljoen euro voor jou in de eerste plaats een commerciële stunt?

SYS: 'Een commerciële én politieke stunt. Waarbij de Qatarezen hun macht eens wilden etaleren aan de wereld. Daar draait het hedendaagse voetbal steeds meer om: puissant rijke investeerders die met de spierballen rollen en die de wetten bepalen -wat FIFA of EUFA ook mogen roepen. Dat is een onrustwekkende ontwikkeling. De transfer van Neymar zal met alle extra's in totaal zo een half miljard kosten, een hallucinant cijfer. Daarmee koop je de hele Belgische competitie op. Ik moet dan ook eens lachen als Neymar zelf beweert dat deze transfer niet ingegeven werd door het financiële. Natuurlijk wel. Waarom zou je anders FC Barcelona verlaten, waar je in een van de beste ploegen ter wereld kan functioneren en een voetbal kan spelen dat op je lijf geschreven is? Nu gaat hij naar een club waar de kans op belangrijke prijzen winnen toch kleiner is. En ik moet het nog zien of Neymar PSG daadwerkelijk op zijn eentje matchen doet winnen, zoals Messi en Ronaldo dat kunnen.'