Het doek valt over stamnummer 30: Waarom Lierse het niet gehaald heeft

Het was een emotioneel moment, zaterdagavond, toen ruim twintig minuten na affluiten van Lierse-OHL (2-2) nog een paar duizend fans samen met de spelers zongen en verbroederden, in wat misschien wel het laatste levensmoment van Lierse zou zijn. Een paar uur eerder pas was beslist dat de wedstrijd zou doorgaan. De dag tevoren kwam er een breuk tussen Maged Samy en kandidaat-overnemer David Nakhid, waarna Wadi Degla de club vroeg om een perscommuniqué op te stellen dat zou aankondigen dat Lierse failliet was. In extremis werden de besprekingen hervat, en werd beslist om toch te spelen. Tijdens de wedstrijd nog bevestigde David Nakhid, ex-international van Trinidad en Tobago en woonachtig in Beiroet, dat hij er alles zou aan doen om de club te redden. Of dat binnen de gestelde deadline zou lukken, wist hij zondagnamiddag nog steeds niet. 'Ik kan alleen maar zeggen dat ik tot de laatste minuut zal doorwerken om de overname rond te krijgen', liet hij toen weten, na afgemeld te hebben voor de wedstrijd van zaterdagavond, wegens volop bezig met het dossier.

...