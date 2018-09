Het goud van KRC Genk

Met een zucht van opluchting begroette RC Genk vrijdagavond het eind van de zomermercato. Tot het laatste uur was het afwachten of geen Spaanse club het bedrag zou neerdokken dat in het contract van Alejandro Pozuelo was vastgelegd voor een mogelijk vertrek. Die clausule is het enige wat de Limburgse club, die zich donderdag in Kopenhagen verzekerde van een maandenlang Europees avontuur in de Europa League, onzeker maakte in die laatste week van de zomertransferperiode.

