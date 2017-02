Frank Van Laeken Freelance journalist en auteur Opinie

'Het hele jaar solden: onze voetbalclubs in de uitverkoop'

Cercle Brugge wordt mogelijk eigendom van een schatrijke Rus. Dmitry Rybolovlev is al eigenaar van AS Monaco en ziet Cercle als een interessante pied-à-terre van de Monegaskische club in ons land. 'Onze clubs worden steeds meer in de uitverkoop gezet,' schrijft Frank Van Laeken. 'Hoog tijd om te kijken naar Duitsland en hoe ze daar het voetbal financieel gezond hebben gemaakt.'