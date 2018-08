Het hobbelige parcours van KVK-aanwinst Imoh Ezekiel

De immense blijdschap na het maken van weer eens een doelpunt is wat ons van Imoh Ezekiel het meest is bijgebleven. Alsook de dubbele salto en de knieval met naar de hemel uitgestrekte armen als dank aan God die er wel eens op volgden. Maar we herinneren ons van hem ook verwoestende versnellingen waarmee hij tegenstanders ter plaatse liet, tackles ontweek en ontsnapte aan naar zijn shirt grijpende handen van statische verdedigers. Geweldige verticale detentes die hem ondanks zijn kleine gestalte toelieten om op flankvoorzetten met het hoofd te scoren. Snelle reacties voor doel op afgeweerde en afgeweken ballen. Wowflitsen. Bliksemschichten. Momenten van genade zoals zijn eerste goal in de Jupiler Pro League op 6 mei 2012 in play-off 1 met Standard tegen Genk, waarbij hij zich in de zestien meter met zool- en kapwerk tussen vier man vrijmaakte om het leer dan in de winkelhaak te borstelen. Wat we daarna zagen, was de vreugde van een piepjonge Afrikaan die voor het eerst proefde van succes in Europa, van een Nigeriaantje van achttien dat vijf maanden eerder was doorgestuurd bij Club Brugge en toen bijna weer op het vliegtuig naar huis zat.

