'Het is duidelijk: Weiler heeft nog werk'

Het kampioenschap stevent af op een schitterende finaleweek, met zondag de knaller op Jan Breydel tussen de twee titelkandidaten. Op het einde van de reguliere competitie scheidden twee punten de rivalen, inmiddels zijn dat er vier. Vorig jaar stonden de twee ook op speeldag acht tegenover elkaar. Toen won Club met 4-0 en werd het kampioen. Anderlecht is dat bij winst zondag ook. In 2010 gebeurde dat ook al eens in Brugge, na 1-2 winst.

Toen Anderlecht op 23 april van Club Brugge won met 2-0 en zinderend totaalvoetbal, dreef paars-wit op de euforie van de Europese duels tegen Manchester United en zat Club Brugge, met een weifelende José Izquierdo, in zak en as. Niks kreeg het die avond klaar. Nu is het anders. Negen op negen voor de uittredende kampioen, vier op negen voor de competitieleider. Acht goals voor Club, twee voor Anderlecht. Blauw-zwart ontdekte Dorin Rotariu, kreeg Izquierdo weer op niveau, wisselde van doelman, terwijl Anderlecht een spits heeft die niet meer scoort, een middenveld dat door zijn beste krachten heen zit en moet terugvallen op een sterke organisatie en de counter. René Weiler weet het zondagavond aan stress, allicht is het een combinatie van mentale belasting en fysieke vermoeidheid.

Nog één intense week wacht de topploegen en dan kan de riem eraf. Voor een fysiek duidelijk getekende Michel Preud'homme een bevrijding, al voerde hij de voorbije veertien dagen nog enkele opvallende ingrepen door. Het voetbalpensioen van Timmy Simons - slijtage aan de rug - is nakend, de wissel in doel een voorbode van de toekomst. Rotariu (21), een linksvoetige op rechts, heeft potentieel en als AnthonyLimbombe op niveau draait, staat er plots weer wat waar de opvolger van Preud'homme mee aan de slag kan.

Over het niveau van Anderlecht sinds de zege tegen Club gaan we hier niet zagen. Het gaat in deze play-offs, die van iedereen het uiterste vragen, om winnen en een kandidaat-kampioen krijgt niet de vrije baan en veel ruimte om zijn spel te ontplooien. Maar dat Anderlecht door Zulte Waregem in eigen huis werd weggetikt, was toch opmerkelijk. Het is duidelijk: Weiler heeft nog werk. Wie in een nieuw land direct kampioen wordt met een ploeg die grondig door elkaar werd geschud, krijgt terecht krediet. Maar het mag volgend seizoen ietsje meer zijn op voetballend vlak. Een mooiere smoel.

In afwachting van een kampioen was de winnaar van de week Telenet. De triomfator in de onderhandelingen rond het nieuwe televisiecontract. Proximus doet straks nog wel een beter bod en zal de komende drie jaar ook wel weer de competitieduels uitzenden, maar in de communicatie ligt het alvast een lengte achter.

De onderhandelingen leverden minder op dan verwacht. Ivan De Witte droomde van 100 miljoen euro, het zijn er voorlopig 77, ietsje minder dan de garantie van 80 die het rechtenbedrijf MP&Silva drie jaar geleden al gaf. Die kaap van 80 wordt straks wel gehaald, via internetrechten en de extra centen van Proximus, maar dé grote triomf werd het niet. Er wás wel een beter bod (dat van Eleven, dat 84 miljoen euro per seizoen wilde betalen), maar dat haalde het niet. Telenet en Proximus zijn inmiddels zo verstrengeld met het Belgische voetbal qua sponsoring en invloed, dat het anderen lastig wordt om hen af te troeven. Bovendien wilde Eleven een contract voor vijf jaar, terwijl de clubs maar tot 30 juni 2020 een akkoord hebben over de collectieve verkoop van hun rechten én 1B tot dan eentje over haar televisiecontract. Alles snel bijsturen voor een paar miljoen meer, wilden de topclubs niet.

VTM, dat zijn karretje aan dat van Eleven had hangen, omdat de zender Vier in handen van Telenet is, is het grootste slachtoffer. Het bezint zich nu over de creatieve invulling van Stadion na de zomer. En zo heeft iedereen zijn werk straks, als de bal even stopt met rollen. De zoektocht naar een eigen smoel.