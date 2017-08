'Het is vreemd dat Weiler niet de minste ongerustheid uitstraalt'

Twee al bij voorbaat gekwalificeerde Belgische clubs op de loting voor de Champions League en Europa League in Monaco. Het illustreert pijnlijk duidelijk de internationale afkalving van het Belgische clubvoetbal. Zelfs simpele Europese tegenstanders zijn op dit moment een maat te groot. Er is op alle niveaus een schrijnend gebrek aan kwaliteit. Hoe kan het dat trainers er niet in slagen op het juiste moment een herkenbaar systeem in de ploeg te slijpen, dat er zo gemakkelijk goals worden weggeven en dat het vaak aan felheid ontbreekt?

