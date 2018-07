Het nieuwe Anderlecht staat nog in de steigers

Na twee zware voorbereidingsweken begint het nieuwe Anderlecht stilaan vorm te krijgen. Nog niet zozeer in de invulling van de posities - enkele sterkhouders zijn nog niet honderd procent fit en het is wachten op bijkomende versterking - maar de hand van Hein Vanhaezebrouck is duidelijk merkbaar. De wedstrijd achter gesloten deuren tegen PAOK (2-2) in het Noord-Limburgs dorpje Tienray was richtinggevend voor het voetbal waar HVH naartoe wil: Sven Kums en/of Adrien Trebel afzonderen, de flanken aanspelen en van daaruit richting doel van de tegenstander opschuiven. In de eers...