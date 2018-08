Het nieuwe Standard: op Italiaanse leest geschoeid

Om Belgischer te worden, oriënteerde Standard zich op Italië. Zinho Vanheusden (19), de door verschillende clubs begeerde huurspeler van Inter, bleef in Luik, wat niet evident was na de uitleenbeurt van vorig seizoen die hem slechts 90 minuten speeltijd opleverde. Samuel Bastien (21) en Senna Miangue (21) kwamen erbij.

Bastien maakte de beste start. Tegen AA Gent stond hij in de basis, op het middenveld, en was hij goed voor een beslissende pass en dwong hij Colin Coosemans met een schitterende trap tot een uitstekende parade. De Namenaar lijkt klaar voor de vereisten van de Jupiler Pro League. In tegenstelling tot de twee anderen heeft hij ook al echt een seizoen in het Italiaanse voetbal in de benen, bij Chievo.

Miangue werd gelanceerd bij Inter en dan verhuurd aan Cagliari, maar kon zich nog niet opwerken tot titularis. Momenteel is hij een van de ontgoochelingen van de Luikse mercato. De linksvoetige van 1,92 meter werd gehaald om achterin op de flank de concurrentie te verscherpen, maar kon de coaches met zijn atypisch profiel nog niet overtuigen. Op de eerste speeldag zat hij in de tribune. Op dit moment lijkt hij in de hiërarchie na Collins Fai en Christian Luyindama te komen.

Vanheusden viel tegen AA Gent op het einde in. Hij moet opboksen tegen de grote concurrentie centraal achterin. Maar gezien Standard dit seizoen op drie fronten moet strijden, zal hij ongetwijfeld de kans krijgen om zichzelf in evidentie te spelen.