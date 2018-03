Het Oranje-legioen van Club Brugge: de 25 Nederlanders die ooit het blauw-zwarte shirt droegen

1 Rob Rensenbrink (1969-1971)

Geboren: 03/07/1947

Nu: leeft sinds zijn afscheid in Toulouse van zijn rente en vulde zijn dagen met vissen. Lijdt sinds 2013 aan PSMA (progressieve spinale musculaire atrofie), een ziekte die tot verlamming leidt.

2 Henk Houwaart (1969-1975)

Geboren: 31/08/1945

Nu: debuteerde als trainer in 1977 (SK Roeselare), leidde Club Brugge naar titel en beker, en was tot vorig seizoen aan de slag bij KSKV Zwevezele, de eersteprovincialer waar hij in maart werd ontslagen.

3 Nico Rijnders (1971-1973)

Geboren: 30/07/1947

Nu: overleed op 28-jarige leeftijd - op 16 maart 1976 - aan een hartaanval, boven zijn sportwinkel in Brugge, nadat hij in november 1972 medisch was afgekeurd. Was even trainer in Harelbeke, maar kreeg ook daar hartklachten.

4 Wietse Veenstra (1971-1972)

Geboren: 18/02/1946

Nu: kreeg in 2015 een trap naar hem genoemd op De Adelaarshorst, het stadion van zijn ex-club Go Ahead Eagles in de wijk waar hij opgroeide. Woont in Deventer, waar hij tot voor enkele jaren in een blikfabriek werkte.

5 Johny Nieuwenburg (1971-1974)

Geboren: 06/02/1954

Nu: keerde na Brugge terug naar zijn amateurclubje (VV Oranjeplein) in Den Haag, waar hij op z'n 44e nog het eerste elftal depanneerde. Volgde vooral de carrières van zijn twee zonen: Johny junior (Sparta, Ajax) en Michael (Sparta).

6 Ruud Geels (1972-1974)

Geboren: 28/07/1948

Nu: werd vijf keer topschutter in de Eredivisie, waarin hij voor de drie grote clubs (Feyenoord, Ajax en PSV) speelde, en begon na zijn afscheid een schildersbedrijf in Velserbroek.

7 Louis Verstraaten (1973-1974)

Geboren: 10/04/1951

Nu: keerde terug naar RBC Roosendaal, zijn ex-club, waar hij verschillende seizoenen topschutter werd, en was een tijdje trainer van VC Vlissingen, een amateurclubje in Zeeland. Werkte tot voor kort in het onderwijs.

8 Leen Barth (1976-1981)

Geboren: 11/01/1952

Nu: voetbalde na zijn blauw-zwarte periode nog voor Cercle Brugge, Knokke en SK Torhout. Werd een fervent fietser die onder andere de Mont Ventoux bedwong en baatte op de Markt in Brugge hotel/restaurant Central uit.

9 Peter Houtman (1978-1979)

Geboren: 4 juni 1957

Nu: speelde onder anderen nog in drie verschillende periodes voor Feyenoord, zijn ex-club, waar hij de vaste stadionomroeper is. Geeft lezingen en presentaties en zat voor Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse in de gemeenteraad.

10 Patrick Verhoosel (1979-1981)

Geboren: 08/05/1954

Nu: voetbalde onder anderen nog voor SK Beveren en baatte in Heffen, een deelgemeente van Mechelen, café-restaurant De Kleine Heide uit. Is sinds 2014 zaakvoerder van B&B De Molenkreek in zijn geboortedorp Westdorpe.

11 Tjapko Teuben (1981-1985)

Geboren: 29/12/1963

Nu: speelde nog bij Volendam en Eindhoven, waar hij manager is bij een galvaniseerbedrijf. Is assistent-coach bij amateurclub VV Gemert, zijn zoon Stan debuteerde vorig jaar als jongste scheidsrechter in het betaalde voetbal.

12 Ronald Spelbos (1982-1984)

Geboren: 08/07/1954

Nu: won na zijn Brugse passage met Ajax nog titel, beker en Beker der Bekerwinnaars en was trainer van onder anderen NAC, Vitesse en FC Utrecht. Geeft trainersopleidingen bij de KNVB, waar hij ook scout is.

13 Willy Carbo (1983-1983)

Geboren: 14/08/1959

Nu: won na zijn korte Clubperiode aan de zijde van Johan Cruijff en Ruud Gullit nog titel en beker met Feyenoord. Werkte 20 jaar in een drukkerij en ging vier jaar geleden aan de slag als chauffeur voor kinderen met een beperking.

14 Dennis van Wijk (1986-1989)

Geboren: 16/12/1962

Nu: loodste KSV Roeselare in 2005 naar eerste klasse, waarna een tribune in het Schierveldestadion zijn naam kreeg. Was trainer in binnen-en buitenland, scoutte voor West Bromwich Albion en is momenteel aan de slag bij KV Mechelen.

15 Foeke Booy (1989-1993)

Geboren: 25/04/1962

Nu: debuteerde als trainer bij Utrecht, waar hij twee keer de KNVB Beker won én technisch directeur werd. Is sinds november vorig jaar technisch manager bij SC Cambuur (tweede klasse), waar hij in 1980 als prof debuteerde.

16 Hans Galjé (1990-1993)

Geboren: 21/02/1957

Nu: was na zijn voetbalcarrière jeugdcoördinator bij Club, dat hij in 2007 verliet om technisch manager van KSV Roeselare te worden. Werkte onder anderen voor de KBVB (onder Dick Advocaat), Excel Mouscron en Standard.

17 René Eijkelkamp (1993-1995)

Geboren: 06/04/1964

Nu: was assistent van Go Ahead, Twente en PSV, spitsentrainer van Oranje en Vitesse én technisch adviseur van Go Ahead. Heeft met zijn broer Harold Eijkelkamp Pro Soccer, een kantoor dat de belangen van voetballers behartigt.

18 Ryan Donk (2009-2013)

Geboren: 30/03/1986

Nu: verkaste naar de Turkse middenmoter Kasimpasa en won na zijn transfer naar Galatasaray de Turkse beker (2016). Speelde dit seizoen, na een uitleenbeurt aan Real Betis (2016-2017), slechts een handvol matchen.

19 Ruud Vormer (2014-)

Geboren: 11/05/1988

Nu: bezig aan zijn vierde seizoen bij blauw-zwart, onlangs bekroond met een Gouden Schoen. Bepalender dan ooit, met 11 doelpunten en 21 assists. Heeft in Brugge nog een contract tot de zomer van 2020.

20 Stefano Denswil (2015-)

Geboren: 07/05/1993

Nu: verlengde in oktober 2016, in zijn tweede seizoen, zijn contract tot 2020. Leek vorig jaar op weg naar de Bundesliga (Hamburg), maar bleef in Brugge, waar hij moet knokken voor een plaatsje in de driemansdefensie.

21 Ricardo van Rhijn (2016-2017)

Geboren: 13/06/1991

Nu: knapte na zijn eerste seizoen af op de concurrentie van (de inmiddels al vertrokken) Helibelton Palacios en Dion Cools, waarna hij voor een seizoen aan AZ werd verhuurd. Is ook daar geen basisspeler.

22 Lex Immers (2017-2017)

Geboren: 08/19/1986

Nu: liet zijn contract, dat nog liep tot de zomer van 2018, na amper zes maanden ontbinden en keerde terug naar ADO Den Haag, zijn eerste voetballiefde in de stad waar hij opgroeide.

23 Elton Acolatse (2017-)

Geboren: 25/07/1995

Nu: jeugdinternational van Oranje die flitste in de voorbereiding, nadat Club hem na een seizoen bij Westerlo wegplukte. Werd door de grote concurrentie op de flanken verhuurd aan STVV, maar komt er amper aan spelen toe.

24 Jordy Clasie (2017-)

Geboren: 27/06/1991

Nu: speelde na de winterstop Marvelous Nakamba, een van de revelaties van de eerste seizoenshelft, tijdelijk uit de ploeg. Onduidelijke toekomst bij blauw-zwart, dat hem voor een seizoen huurt (zonder aankoopoptie) van Southampton.

25 Kenneth Vermeer (2018-)

Geboren: 10/01/1986

Nu: zat op een dood spoor bij Feyenoord en kwam op huurbasis (met aankoopoptie) naar Brugge. Begon ook in het Jan Breydelstadion op de bank, maar kreeg door het gekwakkel van Vladimir Gaboelov een kans.