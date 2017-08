Het systeem-Leko: ambitieus met of zonder bal

Eigen aan het 3-4-3-systeem is dat het moeilijk snel te leren valt. Het vereist immers voor de loopbewegingen, met of zonder de bal, extra denkwerk. Zelfs Hein Vanhaezebrouck, voor dit schema nochtans een referentie in ons land, borg vorige winter zijn favoriete veldbezetting op toen Yuya Kubo en Samuel Kalu in Gent neerstreken. Er moesten dringend resultaten worden behaald, en de coach van de Buffalo's plukte die met een meer klassieke 4-2-3-1, tot zijn nieuwe aanwinsten zich de 3-4-3 eigen hadden gemaakt.

...