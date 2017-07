'Het valt te hopen dat de videoref bijdraagt tot meer rust langs de lijn'

Eén jaar geleden stonden er in de competitiespecial van dit blad 420 spelers uit eerste klasse A. Zij vormden, inclusief Westerlo, aan de vooravond van het nieuwe seizoen het gezicht van de Jupiler Pro League. Vandaag zijn er 218 van hen vertrokken. Dat is 52 procent. Op de bank zitten in vergelijking met eind juli 2016 tien andere trainers. Het toont nog maar eens dat voetbal eeuwig herbeginnen is. Op het moment dat dit magazine naar de drukpersen moest, waren er ruim 100 aankopen verricht. Meer dan de helft daarvan zijn nieuwe buitenlanders. Inmiddels zijn voetballers uit 64 (!) landen aan de slag in eerste klasse A. Een bonte verzameling met een steeds grotere exotische inslag. Ze dromen van het Grote Geluk. Wat dat betreft groeit België...