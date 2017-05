'Het zal bij Michel Preud'homme na een tijdje wel opnieuw beginnen kriebelen'

Gaat Michel Preud'homme echt afstand kunnen nemen van het voetbal?

Peter 't Kint: 'Eerlijk, we zijn benieuwd. In de wandelgangen circuleerde de voorbije dagen een opmerkelijke piste. Standard zou opnieuw denken aan Michel Preud'homme. Niet in de rol van technisch directeur en evenmin in een rol als trainer. Neen, de Rouches hebben nood aan wat goeie publiciteit en denken aan de Luikenaar als ambassadeur. Venanzi en co willen een figuur met uitstraling, à la Daniël Van Buyten, om wat goodwill bij het eigen publiek te kweken. Met Van Buyten is dat serieus mislukt, maar Preud'homme is een ander soort Luikenaar.'

'Het zal, eens zijn vertrek bij Brugge officieel wordt gemaakt, de komende weken/maanden wel geregeld opduiken in de kolommen als gerucht. Preud'homme naar hier, Preud'homme naar daar. Le Chef zien we niet zo snel helemaal in de anonimiteit verdwijnen. Een job als analist bij Proximus (voor pakweg de Champions League, niet de Jupiler Pro League) zit er zeker in, in het verleden deed hij dat ook al sporadisch. Maar na een paar maanden familiegeluk en tijd voor golf zal het ongetwijfeld opnieuw beginnen kriebelen. Voetbaldieren sterven niet, ze gaan hoogstens even in winterslaap. Vraag dat maar aan Peter Maes, die het al lang heeft gehad met verbouwen of de tuin in orde maken.'

Is Waasland-Beveren de goeie keuze voor Philippe Clement?

'Een week of twee geleden hadden we, diep in de nacht, een babbel met Philippe Clement. Die wil o zo graag hoofdtrainer worden, gaf hij aan. Nu vinden wij dat getuigen van heel veel moed. Hoofdtrainers hebben een moeilijk bestaan. Glen De Boeck. Peter Maes. Bob Peeters. Lorenzo Staelens. Mircea Rednic. Karim Belhocine. Cedomir Janevski. Stijn Vreven. Altijd onder vuur, zich altijd moeten verdedigen, omgaan met spelers, managers, bestuurslui, supporters. Iedereen tevreden houden, tegelijk de eigen principes niet verloochenen, moeilijke kleedkamers runnen, vragen uit het bestuur om die of deze op te stellen, afwimpelen. Een ondankbare stiel vinden wij. Vindt ook Cedo Janevski, die Waasland-Beveren redde en een goede Play-off 3 speelde, maar toch moet gaan.

'Neen, dan leek ons, van buitenaf, een rol als T2 bij een topclub iets fijner: mee verantwoordelijk, maar wel een beetje buiten het oog van de storm, vaak winnen, altijd Europees, nu en dan kampioen. Clement was het er niet mee eens. Hij wilde het dolgraag eens zelf proberen als eindverantwoordelijke. Mislukte het, dan had hij toch de sprong gemaakt. We wensen hem succes. En of Waasland-Beveren dan de beste keuze is zal nog moeten blijken. Het is een club zonder korte lijnen, met heel veel mensen - en heel veel stemmen - in het bestuur. Een club waar van het rijtje trainers hier boven er al veel op de Freethiel passeerden. En daar vaak niet al te lang bleven. Het lot van de hoofdtrainer.'

Wordt het een drukke transferzomer?

'Dat zal nog niet! U zal het elke dag lezen. Antwerp heeft als nieuwkomer veel werk voor de boeg. Het gaat zijn accomodaties vernieuwen en Paul Gheysens heeft ambities. Bij Charleroi willen ze Felice Mazzu graag houden en die wil dat zijn kern wordt ververst. Standard kan zich geen nieuw overgangsseizoen veroorloven. AA Gent wil volgend jaar kampioen worden en is achter de schermen al druk bezig met versterken. Idem bij Club, waar drie, vier sterkhouders bij moeten komen. En Anderlecht verliest al zeker Kara, Acheampong en Tielemans, daar komen een pak centen binnen. Bovendien heeft iedereen wat meer euro's dankzij een verhoogd televisiecontract, al steken sommige ploegen (Zulte Waregem en KV Mechelen) die eerst nog wel in stenen, om gewapend te zijn tegenover de hervomingen die er over drie jaar staan aan te komen. Conclusie: u en ik zullen moeten studeren op heel veel nieuwe namen.'