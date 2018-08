'Het zelfvertrouwen van Ivan Leko straalt af op de groep'

Een goed gevoel zal het een delegatie van Club Brugge geven als ze donderdag in Monaco weer heel even mogen toeven tussen de groten der aarde. Dan wordt er in een surrealistische wereld geloot voor de Champions League. Het is een van de hoofdoelen van Club om op het kampioenenbal een bevredigend parcours af te leggen, na de wrange 0 op 18 van twee jaar geleden. Het wordt een nieuwe zoektocht naar de internationale grenzen.

...