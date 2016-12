Hoe AA Gent naast Kara greep

'In 2010 kreeg ik voor het eerst een kans in Europa, bij het Gent van Michel Preud'homme', vertelt Kara in Sport/Voetbalmagazine. 'Na twee maanden meetrainen gaf Bob Peeters, op dat moment beloftentrainer, groen licht. Aan Ivan De Witte heeft hij letterlijk gezegd: 'De enige speler die jullie moeten nemen, is Kara.' De transfer is op het laatst toch niet doorgegaan.'

Over de echte reden doen tal van verhalen de ronde. Volgens Saer Seck, een van de oprichters van Diambars, vond Gent hem te oud. Kara: 'Voor mij blijft het een grote mysterie. Michel Louwagie heeft mij zelfs medische testen laten afleggen. Dan ben je toch geïnteresseerd? Ik heb een gesprek onder vier ogen gevraagd met Louwagie, die in hetzelfde hotel verbleef als ik, maar hij is verdwenen zonder een woord uitleg te geven. Een paar maanden later heb ik in Noorwegen bij Tromsø mijn eerste profcontract getekend en nu zit ik bij de beste club van België. Wie is er dan als winnaar uit dit verhaal gekomen?'

Alain Eliasy

Lees het interview met Kara Mbodji in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 21 december.