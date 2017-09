Hoe conditietrainer Youssef Vos KV Kortrijk sneller maakt

Ook tegen Anderlecht liet KV Kortrijk het voetbal zien dat Yannis Anastasiou beoogt: snel en beweeglijk in de passing en de pressing. De nieuwe coach van KVK zei vorige week Sport/Voetbalmagazine dat de gemiddelde afstand aan hoogintensieve sprints per speler per wedstrijd dit seizoen al is gestegen van 340 naar 560 meter. Daarmee, gaf hij aan, wil hij het verschil maken in een competitie met veel ploegen met veel duelsterke spelers die vaak aan hetzelfde tempo spelen. Voor het fysieke aspect van de snelheid van uitvoering is de Nederlandse conditietrainer Youssef Vos verantwoordelijk.

