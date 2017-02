Hoe de Gouden Schoen groeide

Of hij even mocht storen? Het was een zaterdagavond in februari 1965 en de chef sport van Het Laatste Nieuws had aan de deur van de kleedkamer van Anderlecht geklopt. In zijn hand droeg hij een Gouden Schoen. Die wilde hij snel overhandigen aan Wilfried Puis. Dat mocht. De linksbuiten nam de trofee in ontvangst, borg die op in zijn kast, knoopte de veters van zijn schoenen vast en rende vervolgens het veld op. Een paar minuten later begon hij met Anderlecht aan een competitiewedstrijd tegen Sint-Truiden.

...