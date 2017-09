Hoe de relatie tussen KV Oostende en Proto verzuurde

'Het was toen Guillaume Gillet bij Olympiacos getekend had dat alles veranderde', begint Proto zijn verhaal in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik hoorde van hem dat Besnik Hasi een tweede keeper zocht en toen heb ik hem gecontacteerd om hem te zeggen dat ik interesse had. Hij was verrast, want hij dacht: Proto wil nooit op de bank zitten. Besnik heeft erover gesproken met zijn sportief directeur en enkele dagen later nam hij weer contact op om te vragen hoe we dat konden regelen met Oostende. Dat was een droom.'

Er volgde een sms naar KVO-voorzitter Marc Coucke... wat niet in goede aarden viel. Proto: 'Ik was 34 en ik had goede contacten met de voorzitter. Bovendien meende ik uit wat mijn makelaar Jacques Lichtenstein me een jaar geleden, toen ik bij Oostende tekende, verteld had, te mogen afleiden dat de club me niks in de weg zou leggen. Ik polste dus eens per sms bij Marc Coucke of ik gratis weg zou mogen als een club me een aanbod deed. Hij antwoordde: 'Neen, geen sprake van. Voor de goede werking van Oostende mag geen enkele speler gratis weg.' Ondanks al mijn argumenten - het feit dat ik gratis gekomen was en altijd mijn best had gedaan hoewel ik me niet zo gelukkig voelde in Oostende en er mijn beste niveau niet meer haalde - heeft hij dat slecht opgepakt.'

'Hij dacht dat het een strategie was van Mogi Bayatom de club te destabiliseren, omdat hij net vernomen had dat Olympiacos een tweede doelman zocht. Maar ik alleen heb beslist om Coucke te contacteren. Op dat moment, begin augustus, had ik ook nog geen concreet bod van Olympiacos. Coucke dacht dat de deal al rond was, maar ik had hem zelfs de naam van de club nog niet genoemd.'

Dankzij Mogi

Eind augustus, drie dagen voor het sluiten van de transfermarkt, zijn de zaken in een stroomversnelling terechtgekomen. Dat had (opnieuw) te maken met een sms. Proto: 'Het laatste bericht dat ik naar sportief directeur Luc Devroe stuurde: 'Ik wil absoluut naar Olympiacos en daar doe ik alles aan! Geen sprake van dat ik bij Oostende blijf nu de club mijn transfer tegenhoudt. Ik vind dat een gebrek aan respect. Wat er ook van komt: jullie kunnen een andere doelman aantrekken.''

'Na mijn berichten aan het bestuur heb ik Mogi gebeld. Hij viel ervan achterover dat ze me in de B-kern durfden te zetten. Hij zei: 'Maak je geen zorgen, ik regel dat.' Ik was een beetje wanhopig, ik had er echt een slecht gevoel bij. Mogi heeft als een grote meneer gehandeld, want hij heeft zijn commissie laten vallen om een deel van de transfer te betalen daar waar ik een deel van mijn salaris heb opgegeven. Olympiacos heeft het verschil bijgepast. maar over cijfers wil ik het niet hebben.'

Door Emilien Hofman in Athene

