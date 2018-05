'Hoe fit de vakantie door te komen: vijf tips voor Nainggolan & co'

Thinking about what to do?? 👀👀👀🤔🤔 A post shared by Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) on Jun 26, 2017 at 5:54am PDT

Na een lang en belastend voetbalseizoen is het voor de meeste spelers eindelijk tijd voor wat vakantie. Betekent dat de riem er volledig af gooien, met het risico op gewichtstoename en zelfs een verhoogde kans op blessures in de voorbereiding?

Of kan het anders?

Absoluut.

Door onderstaande eenvoudige tips toe te passen, kan je als sporter genieten van die welverdiende break, de batterijen voldoende opladen én toch fit aan het nieuwe seizoen beginnen.

Tip 1: All-in of toch maar halfpension?

Een fout die veel voetballers in het tussenseizoen maken, is dat ze dan eten alsof ze nog steeds dagelijks op het trainingsveld staan. Met als gevolg: extra kilo's.

Opletten met koolhydraten (zoals brood en pasta) en slechte vetten (fastfood, chips, kaas,...) is het standaardadvies.

Maar wat met de maaltijdfrequentie?

Denk maar aan de fancy all-inhotels, waar er naast het vele zonnebaden heel de dag door kans is om te eten (ontbijt, snack, lunchbuffet, snack, diner, late-nightsnack) en te drinken (softdrinks en cocktails, die zoveel suikers bevatten dat ze als een volwaardige maaltijd beschouwd worden).

Deze hoge maaltijdfrequentie leidt niet alleen tot verstoorde bloedsuikerwaarden, maar zorgt er ook voor dat het hart niet meer sprinttolerant is. Met andere woorden: wanneer een sporter na twee à drie weken schranzen en weinig sporten de eerste dag van de voorbereiding meteen drie keer moet trainen, zal zijn hart minder makkelijk in turbostand gaan. Happen naar adem, steken in het middenrif, ... zijn dan de gekende taferelen.

Tip 2: Het ontbijt van een kampioen

Tijdens het tussenseizoen is het belangrijk dat sporters blijven inzetten op eiwitten (bouwstenen spieren): kip, gevogelte, vis, schelp- & schaaldieren én eieren.

Eieren zijn rijk aan eiwit en bevatten weinig calorieën. Vergeleken met ontbijtgranen en wit brood hebben ze ook een verzadigingsindex die vijftig procent groter is. Daarom kan bijvoorbeeld een omelet een ideaal ontbijt zijn. Daarnaast zijn eieren één van de belangrijkste cholinebronnen. Indirect zorgt choline ervoor dat je zenuwstelsel je lichaam in een toestand van rust en herstel brengt.

Tip 3: Laat je leiden door het animatieteam

In een vorig stuk schreef ik reeds over het belang van het beperken van de zittijd, ook tijdens de vakantieperiode. Te veel zitten of liggen verlaagt de insulinegevoeligheid en verhoogt de kans op ontstekingen aanzienlijk.

Gebruik dus de aangeboden activiteiten, zoals beachvolleybal, aquarobics, waterpolo en tennistoernooitjes als de ideale sitting breaks.

Tip 4: Intermittent hypoxia

Intermittent hypoxia of het aanbieden van gecontroleerde zuurstofnood door middel van ademhalingsoefeningen zorgt niet enkel voor een verhoogde aanmaak van mitochondriën (zuurstoffabriekjes), maar werkt ook cardioprotectief (anti-inflammatoir).

Dat voordeel kan je al bekomen door bijvoorbeeld een paar keer na elkaar tienmaal krachtig in- en uit te ademen en daarna zo lang mogelijk je adem in te houden (uitademingsapneu). In combinatie met fysieke activiteit kan het effect van zuurstofnood nog sneller bereikt worden.

Een ideale zit- of ligonderbreking kan dus bestaan uit een paar baantjes zwemmen waarbij je tegelijkertijd zo lang mogelijk je adem inhoudt.

Tip 5: Be prepared

Wacht niet tot de allerlaatste dag van het tussenseizoen om terug te keren uit vakantie. Verre reizen, zeker doorheen verschillende tijdzones, zorgen niet alleen voor reisvermoeidheid, maar ook voor klachten aan de luchtwegen en een verstoorde slaap. Een valse start die te vermijden valt, wetende dat er in de voorbereiding traditioneel meteen de pees wordt opgelegd.

Geniet dus van je welverdiende vakantie. Ga voor zon, zee en strand, maar kies bewust voor een halfpensionformule en een hotel met de nodige animatie en/of sportfaciliteiten.