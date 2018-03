Hoe Leander Dendoncker een bijna onvervangbare kernspeler bij de Rode Duivels werd

In mei 2015 wordt Leander Dendoncker voor het eerst opgeroepen bij de Rode Duivels. Marc Wilmots ziet wel iets in de 20-jarige middenvelder die samen met Youri Tielemans heerst over het Brusselse middenveld en stuurt hem een uitnodiging voor de oefenduels tegen Frankrijk en Wales.

De bondscoach zit namelijk krap in verdedigers: Vincent Kompany is geschorst en Thomas Vermaelen komt niet in aanmerking wegens te weinig gespeeld met Barcelona. Uiteindelijk krijgt Dendoncker enkel tegen Les Bleus een invalbeurt van vijf minuten.

Te vroeg

Vóór de oefenmatch tegen Saudi-Arabië staat de teller van Dendoncker op veertien selecties en vier caps. Al heeft hij in zijn drie jaar als A-international geen groot tornooi op zijn cv kunnen zetten. Wilmots en assistent Vital Borkelmans vonden het te vroeg om hem mee te nemen naar het EK 2016 in Frankrijk.

'Je moet keuzes maken en wij dachten op dat moment dat Jason Denayer iets verder stond dan Dendoncker', vertelt Borkelmans. 'Jason deed niets anders dan centraal achterin spelen, links én rechts, en hij was goed bezig. Ik wil geen steen werpen naar die jongen, maar uiteindelijk heeft hij net iets te weinig gebracht. Al kan je natuurlijk nooit op voorhand voorspellen wanneer het juiste moment is aangebroken om iemand te brengen.

'Wat Leander nu moet doen, is zich klaar houden ingeval er iets zou gebeuren met een van zijn concurrenten. Dát wordt heel belangrijk. Kijk wat er ons is overkomen op het EK. In de kwartfinales tegen Wales speelden we achteraan met Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Denayer en Jordan Lukaku. Hadden we dat voor het EK aangekondigd, dan had iedereen gezegd: jullie zijn zot.'

Backbencher

Onder Roberto Martínez is Dendoncker een zekerheid. Niet als basisspeler - hij speelde nog maar 62 minuten - maar wel als backbencher. De Spanjaard staat erom bekend bijzonder loyaal te zijn tegenover spelers die in het verleden al iets bewezen hebben. Daarom werden jongens als Divock Origi - aan een matig seizoen bezig bij degradatiekandidaat Wolfsburg - en Kevin Mirallas - op een zijspoor bij Everton en sinds de winter actief bij Olympiacos - niet meteen afgedankt.

In de entourage van de nationale ploeg wordt bevestigd dat Dendoncker tot nader order ook op de loyauteit van Martínez kan rekenen. 'De bondscoach weet waarom hij Leander blijft oproepen', klinkt het. 'Zijn polyvalentie is een argument, maar hij heeft ook laten zien welke kwaliteiten hij heeft. Martínez zal hem niet zomaar laten vallen. Hij weet dat jonge spelers ups en downs hebben.'

De boodschap van de bondscoach is wel duidelijk: Dendoncker moet zich herpakken, anders dreigt hij naast een WK-ticket te grijpen. 'Ik geloof in Leander', gaf Martínez vorige week aan. 'Mentaal heeft hij het zwaar gehad, maar ik wil nu zien hoe hij zich gedraagt. Hij moet tonen dat hij die ontgoocheling achter zich gelaten heeft.'