'Hoe meer stress, hoe meer Leko groeide, leek het wel'

Wie waren voor jou de figuren van deze play-off 1?

'Dan kom ik toch uit bij Mehdi Carcela en Edmilson Jr. Zij maakten van Standard dé ploeg van deze PO1. Techniek, mentaliteit, kracht, alles zat daar in. In zijn geheel vond ik dit goeie play-offs, ook al blijf ik gekant tegen de formule. Club Brugge stond er op de momenten dat het moest, zoals tegen Standard en Charleroi. Verder eisten twee trainers een hoofdrol op: Ricardo Sá Pinto en Hein Vanhaezebrouck. Ieder op hun manier. Vanhaezebrouck had dan misschien wel gelijk in zijn statement, hij moet zoiets niet publiekelijk zeggen. En hoe de Portugees daarop reageerde was al even onwaarschijnlijk, met een monoloog van meer dan twintig minuten. Zonder dat iemand binnen Standard daarvan op de hoogte was...'

