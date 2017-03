Hoe moet het verder met Sporting Lokeren? Vijf vragen aan voorzitter Roger Lambrecht

1. Voorzitter, u hebt weleens last van slapeloosheid, dan bent u nu wellicht een tevreden man: tegenwoordig kunt u bijslapen tijdens de wedstrijden van uw geliefde Sporting Lokeren?

(lacht) 'Dat kan niet de bedoeling zijn. Na die desastreuze thuiswedstrijd tegen Eupen heb ik toch weinig geslapen, dat was echt slecht. Tegen tien man dan nog. Er zat totaal geen dash in de ploeg. Net zoals tegen KV Mechelen de week voordien. Er is geen verklaring voor. Al moet ik zeggen dat Eupen over een paar sterke offensieve spelers beschikt, zoals die Henry Onyekuru, dat hebben wij niet. Een probleem dat we deze zomer zullen aanpakken. Ik hoop dat wij in play-off 2 toch nog enkele mooie wedstrijden kunnen spelen en dat we onze supporters verwennen - onze toeschouwersaantallen zijn dalende. Tegelijkertijd moet PO2 dienen om volgend seizoen voor te bereiden, bijvoorbeeld door enkele jonge spelers te testen.'

...