Hoe schatrijke buitenlandse clubeigenaars het Belgisch voetbal aan het hervormen zijn

Dit weekend ging de competitie in 1B van start. Die wordt gespeeld met slechts acht ploegen, die elkaar elk tweemaal thuis en evenveel keer uit treffen. Sinds de hervorming van vorig jaar, met scheiding van betaald voetbal en amateurvoetbal, zijn de resterende 24 profploegen zeer ongelijk verdeeld over twee afdelingen: 16 in 1A, de vroegere eerste klasse; en de rest in een B-reeks, de vroegere tweede klasse.

De clubs in 1B willen zo snel mogelijk naar 1A, waar de inkomsten (van onder meer tv-gelden en wedstrijdrecettes) veel groter zijn. Pogingen binnen de Pro League, de vereniging van profclubs, om die nieuwe competitiestructuur al meteen te hervormen, kenden geen succes. Daar is dan ook 80 procent van de stemmen voor nodig. Bovendien is de stemverdeling onder de profclubs zeer voordeling voor de grote clubs (de zogenaamde G5). Zij bezitten elk 3 stemmen. De andere 11 clubs in 1A (de zogenaamde K11) hebben er elk 2 en de 8 clubs in 1B slechts 1. In 1B komen ze dus maar aan 8 van de 45 stemmen. Dat is nog geen 20 procent. Met andere woorden: 1A beschikt samen over meer dan 80 procent en beslist dus wat er gebeurt. En: met 15 stemmen (meer dan 33 procent) kan de G5 elk voorstel blokkeren.

Bikkelharde promotiestrijd

Met de huidige competitieformule kan er ook maar 1 ploeg uit 1B naar 1A stijgen. Dat maakt de strijd voor dat ene promotieticket bikkelhard. Cerclevoorzitter Frans Schotte verwoordde het in het voorjaar in Sport/Voetbalmagazine als volgt:

"1B is een dure afdeling. Het is goed dat de licentievoorwaarden zeer streng zijn geworden, maar het kost veel geld en de inkomsten zijn niet evenredig. In 1A krijgt wie als laatste eindigt nog 2,8 miljoen euro tv-geld, in 1B krijgt elke ploeg maar 500.000 euro. Met een normale financiële input is dat geen leefbare afdeling. Iedereen wil er weg, maar met een chronisch verlies is het moeilijk om te investeren in betere spelers. Je wordt gedwongen naar extern kapitaal op zoek te gaan. Kijk naar 1B: Roeselare is eigendom van een Chinees en Leuven wordt dat wellicht ook, Union is eigendom van een Duitser, Tubize van een Koreaan, Lierse van een Egyptenaar en Westerlo is een investeerder aan het zoeken."

Ondertussen is Cercle Brugge eigendom van de Franse topclub AS Monaco, dat zelf eigendom is van de Rus Dmitry Rybolovkev. En Oud-Heverlee Leuven behoort intussen toe aan de Thaise familie Srivaddhanaprabha, die ook de Engelse eersteklasser Leicester City bezit. De nood was dan ook hoog.

Bikkelharde degradatiestrijd

In een competitie met slechts acht teams neemt de kans om te degraderen toe, zeker in een format met play-downs met vier deelnemers. Dat wil zeggen dat na de reguliere competitie de helft van de ploegen sowieso voor het behoud moet spelen. Zakken uit 1B betekent bovendien afdalen naar het amateurvoetbal. Dus: geen profvoetbal meer. Ook dat is een bikkelharde strijd.

Dat ondervonden vorig seizoen zowel Cercle Brugge als Oud-Heverlee Leuven. Tot op het einde dreigde voor hen de degradatie naar de 1ste amateurliga: Cercle redde zich pas op de voorlaatste speeldag en OHL zowaar maar op de allerlaatste speeldag.

Weinig of geen kans dat hen dat na de recente buitenlandse overname nu weer zal overkomen. De dag dat ze erin slagen de promotie naar 1A te forceren, zullen we ze zeer waarschijnlijk niet snel meer terugzien in 1B.

Welk verschil een gefortuneerde buitenlandse eigenaar kan maken, bleek al in Roeselare. Van een clubje dat het jaar ervoor in de toenmalige tweede klasse als negende was geëindigd en met één been in het amateurvoetbal stond, groeide Esvee uit tot de revelatie van het eerste 1B-seizoen: het won de eerste periodetitel en speelde (en verloor) de promotiefinale tegen Antwerp.

Maar het kan straffer, veel straffer.

De snelste weg naar 1A

Want veel investeren, is geen garantie op succes, zeker niet als de concurrenten ook veel investeren. Bovendien volstaat het in 1B niet om meer punten te behalen dan de andere zeven ploegen om kampioen te spelen. Dat ondervond SK Lierse vorig seizoen. Het eindigde als eerste in het algemeen klassement, met vijf punten voorsprong op de tweede nog wel, maar kwam toch niet in aanmerking voor promotie. Om te promoveren, moet je namelijk beide periodetitels winnen of één van de twee periodekampioenschappen binnenhalen en in de finale de andere periodekampioen kloppen.

Wat als mevrouw Hawken, samen met haar broer eigenaar van SV Roeselare, tot de conclusie komt dat de snelste en goedkoopste manier om te promoveren is: het stamnummer van een kleine club uit 1A kopen of fusioneren met zo'n club? Want, wat kost een kleine club uit 1A? Twee jaar geleden werd KV Kortrijk verkocht aan de Maleisiër Vincent Tan voor vijf miljoen euro _ en wie geïnteresseerd is in zijn aandelen mag hem altijd bellen, zei zijn rechterhand Ken Choo enkele weken geleden nog in Sport/Voetbalmagazine. Zou een club als Excel Mouscron meer kosten?

Een fabriek bouwen

Voor de Chinese eigenaars van SV Roeselare is dat kleingeld. In mei laatstleden namen ze ook Reading FC over. De prijs die ze toen voor die Engelse club betaalden, werd niet bekend gemaakt. Maar wat we wel weten, is dat zij vorige zomer bereid waren om 100 miljoen pond neer te tellen om baas te worden bij Hull City, een transactie die uiteindelijk niet is doorgegaan. En wat we ook weten, is dat broer en zus Dai bij hun aankomst in Reading verklaarden dat ze niet alleen zullen investeren in de ploeg, maar ook in het stadion, in de ontwikkeling van de buurt rond het stadion én in de bouw van een jeugdacademie van wereldklasse. Om maar te zeggen: als de Dai's echt willen, kopen ze zelfs KV Kortrijk én Excel Moeskroen, bijvoorbeeld met als doel om in de regio Zuid-West-Vlaanderen een grote club uit te bouwen. Zoals de Belgische miljardair Marc Coucke het in eigen land aan de kust met het voorheen een beetje zieltogende KV Oostende doet: een 'fabriek' bouwen, zoals hij dat noemt, erin investeren en ze rendabel maken.

Aan geld geen gebrek, en aan ambitie blijkbaar evenmin. Dat de familie Dai ook in België hoog mikt, bevestigde Johan Plancke eerder dit jaar in Sport/Voetbalmagazine. "Ik denk zelfs", zei hij toen, "dat ik de ultieme ambitie van de broer van mevrouw Hawken beter niet uitspreek." Dat hoeft niet. Die ultieme ambitie is gemakkelijk te raden. Benieuwd of Dai Yongge en Dai Xiu Li het zullen flikken.

Benieuwd vooral wiens plaats in 1A al die superambitieuze 1B-clubs in handen van steenrijke buitenlanders de komende jaren zullen innemen en hoe hoog ze daar dan in het klassement zullen eindigen.