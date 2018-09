Hoe Sergej Milinkovic-Savic de Genkse transferpolitiek beïnvloedde

Op Siebe Schrijvers, die te weinig speelkansen vreesde en daarom zelf weg wilde, en Omar Colley, die naar Sampdoria mocht vertrekken voor (volgens Italiaanse bronnen) 7,5 miljoen euro, na wist Genk zijn kern samen te houden.

Dat het zich voor het tweede opeenvolgende jaar kon permitteren om vooraf te zeggen dat het de hele kern wilde behouden, is opmerkelijk voor een club die bij een normale werking zonder transferinkomsten de afgelopen jaren een deficit van drie tot vier miljoen euro had. Dat werd doorgaans opgevangen door de verkoop van een waardevolle speler.

Percentage

Dat dat de afgelopen drie mercato's niet hoefde, heeft de Limburgse club te danken aan een ex-speler: de Serviër Sergej Milinkovic-Savic, die drie jaar geleden de overstap maakte naar Lazio Roma. Met Lazio werd toen afgesproken dat Genk een tijdlang de helft van de transfersom zou ontvangen bij een mogelijke doorverkoop. Een flink percentage, dat Lazio er zou van weerhouden hebben de speler, voor wie het beweerde toen een bod te hebben gekregen van 100 miljoen euro, te verkopen.

Omdat het percentage waar Genk recht op had bij doorverkoop na afgelopen zomer elke zes maanden verder zou dalen, besloten de Limburgers een jaar geleden om hun rechten op die doorverkoop definitief te verkopen aan de Romeinse club. Daardoor verzekerde het zich van een financiële buffer die de club in staat stelde om ook de volgende mercato's (die van afgelopen winter en die van deze zomer) geen uitgaande transfers te moeten doen, én om een aantal jonge talenten proactief te halen. Zonder de verkoop van die rechten was de druk om één of andere sterkhouder van de hand te doen het afgelopen jaar groter geweest.

Die druk was er nu niet, al had Genk makkelijk nog meer spelers kunnen verkopen dan Schrijvers en Colley, zegt Peter Croonen. 'Voor bijna alle spelers uit onze kern zijn er aanbiedingen geweest. We hebben de afgelopen maanden dikwijls moeten benadrukken dat we niet verkopen.'

Niet alleen het feit dat Genk niet moest verkopen om de financiën op orde te krijgen speelde mee, er kwam ook weinig druk vanuit de spelersgroep zelf om weg te gaan. 'Omdat ze zien dat ze in een kwalitatief sterke kern spelen en een goeie trainer hebben onder wie ze nog progressie kunnen maken.'