'Hoe wil u ons voetbal verbeteren?'

Een competitieformat met minder speeldagen creëert ruimte voor het bekervoetbal. Alle rondes van de Croky Cup zouden in het weekeinde kunnen worden afgewerkt. De halve finales met heen- en terugwedstrijden kunnen vervangen worden door, naar Engels model, één duel in het nationaal stadion. Een match op de Heizel is voor de clubsupporters nog steeds een bijzondere gebeurtenis. En de finale moet uiteraard bij volle zon gespeeld worden, als afsluiting van het seizoen.

...