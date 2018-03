'Hopelijk trekt het bestuur van KV Mechelen de juiste sportieve krijtlijnen voor de toekomst'

Wie zou er zaterdagavond, toen het Jan Breydelstadion na de promotie van Cercle Brugge groen en zwart kleurde, nog aan gedacht hebben? Dat Cercle eigenlijk de vereniging is van de conservatieve katholieke burger, van de betere middenstander uit het centrum van de stad. Wie zou er nog bij stilgestaan hebben dat Cercle altijd een vereniging was met een sociale missie, een kweekvijver voor veel pril talent, zonder grootspraak en zonder de drang zichzelf in de etalage te zetten? Wie herinnerde zich midden het feestgedruis nog dat Cercle altijd het familiale karakter benadrukte en een bijna ontroerende bescheidenheid het handelsmerk was van de vereniging?

...