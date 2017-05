Houben (Genk): 'Ik zou niet kunnen verdragen dat KRC Genk overgenomen wordt door buitenlanders'

Na het missen van play-off 1 en de bekerfinale kan KRC Genk enkel nog een Europees ticket pakken door zaterdag STVV te verslaan en daarna de testmatch tegen KV Oostende te winnen. Zal dat bepalen of dit seizoen de boeken ingaat als mislukt of niet? Voorzitter Herbert Houden nuanceert: 'Ik ben tevreden over het seizoen, ook als we geen Europees ticket pakken. We zagen prachtig voetbal van onze ploeg, volgens sommigen het mooiste van België. We hebben weer een sterk team, een goede technische commissie en goede trainers. Daarnaa...