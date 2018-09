Hugo Broos (KVO): 'De erfenis van Coucke is zwaar'

Hugo Broos over...

... de keuze voor Gert Verheyen als T1:

'Zijn wedstrijdanalyses op televisie waren altijd to the point, dat vond ik een grote troef. Niet aan iedereen gegeven, zeker niet aan een jonge trainer.

'Ik heb links en rechts geïnformeerd hoe hij als trainer was en kende natuurlijk ook de mens Gert Verheyen: twee voeten op de grond, iemand die normen en waarden heeft.

'Ik heb hem thuis uitgenodigd, waar we twee uur hebben gepraat. Over zijn manier werken, hoe hij wilde spelen, hoe hij bijvoorbeeld Fernando Canesin wilde gebruiken.

'Door de jaren is er met Gert een vriendschapsband ontstaan, maar als ik hem ooit moet zeggen dat we stoppen, dan zal hij een gefundeerde uitleg aanvaarden, ook omdat hij het wellicht om diezelfde reden zal aanvoelen. Het is een nuchtere gast, die beseft dat we hier niet zomaar iedereen kunnen kopen en dat er limieten zijn.'

... Nicolas Lombaerts:

'Een andere situatie dan Bossaerts, die nog aan het begin van zijn carrière staat. Mijn eerste gesprek was met Nicolas, nadat ik zijn ongenoegen in een krant had gelezen. Hij was ontgoocheld in Marc Coucke.

'Teruggekeerd naar België om nog drie jaar te voetballen bij een ambitieuze club waar hij nog veel geld kon verdienen, maar een jaar later was de situatie helemaal anders. Zijn loon woog zwaar op de begroting en Gert kon niet garanderen dat hij nog elke wedstrijd zou spelen, waardoor wij bereid waren om hem te laten vertrekken. Maar ik begrijp ook zijn standpunt: waarom zou hij zomaar vertrekken om elders aan de helft van zijn huidig loon te voetballen?'

... de erfenis van Marc Coucke bij KVO:

'Ik wil niet de naam krijgen dat ik alleen maar kritiek op Marc Coucke geef. Ik heb ongelofelijk veel respect voor hetgeen hij hier in vijf seizoenen heeft verwezenlijkt. Structuur neergezet, stadion verbouwd, spelers met veel winst verkocht, twee keer play-off 1 én Europees voetbal gehaald. Wie ben ik om te zeggen dat hij de club niet als een goede huisvader heeft geleid? Alleen: de erfenis is zwaar. We zijn er al in geslaagd om dat voor een groot deel weg te vlakken, volgend seizoen moet KVO op een realistisch niveau zitten. Zonder dat we onze ambities terugschroeven, want we willen geen grijze middenmoter worden. Play-off 1 is nog altijd onze ambitie, al zal dat misschien moeilijker waar te maken zijn dan in het vorige tijdperk.'