Hugo Broos, nieuwe werfleider van KV Oostende: 'Ik dacht: amai, die verdienen hier goed hun brood'

'Kom maar mee', zegt Hugo Broos, terwijl hij met de tred van een twintiger naar zijn kantoor stapt. Nou ja, kantoor. Een container, ingeplant naast kleedkamer en oefenvelden. ' Charming', merken we op. De sportief directeur lacht. 'Och, niet zo belangrijk. We zitten hier goed.' Een groot bureau voor de sportief directeur en een iets kleiner exemplaar voor teammanager Rik Coucke, de nieuwe directeur van de jeugdacademie, die enkele weken geleden na het vertrek van Johan Plancke (naar Anderlecht) tijdelijk in zijn oude rol terugkroop. 'Ik ben blij dat ik op Rik kan terugvallen, maar bij de jeugd hebben ze hem ook nodig. Die administratieve rompslomp... ( blaast) daar is hij een krak in.' De teammanager/directeur knikt. 'Ik heb het ook moeten leren, nu is dat routine geworden.' Hij buigt zich opnieuw over zijn papieren.

