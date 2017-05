Huizenhoog verschil: Club Brugge mét of zonder Izquierdo

Na een teleurstellende één op zes leek de titeldroom van Club Brugge vervroegd in de wolken te verdwijnen. Het verloor op de openingsspeeldag van de play-offs met 2-1 bij AA Gent en raakte een week later in eigen huis niet verder dan een flauw 1-1 gelijkspel tegen Sporting Charleroi. Na een zuur gelijkspel aan de Gaverbeek en een vervelend inferioriteitsgevoel - door Anderlecht er hardhandig ingedrild - leek de titel definitief weg. Na vier speeldagen was het verschil met de leider uit Brussel opgelopen tot negen punten. Nooit eerder haalde een club met nog zes speeldagen te gaan zulke achterstand nog op.

Amper achttien dagen later liggen de Brusselaars nog steeds in poleposition om kampioen te worden, maar is de hemel boven het Jan Breydelstadion toch weer wat opgeklaard. De marge is teruggebracht tot vier punten, terwijl dat in vele Brugse hoofden er zondagavond nog slechts één zal zijn. Reden voor dat voorbarig optimisme: de terugkeer van José Izquierdo.

Daadloos netwerk

Omdat Michel Preud'homme in de eerste twee play-offduels zijn eerste violist miste, smeet hij noodgedwongen zijn hele orkest overhoop. Door de spierblessure van Izquierdo werd Vanaken opnieuw naar de voor hem oncomfortabele linkerflank getrokken, week Vormer uit naar rechts en vulde Immers de leemte die centraal werd gelaten. Resultaat: een chronisch gebrek aan diepgang - nog meer dan aan snelheid en spelvariatie - en vooral punten. Een daadloos netwerk.

In dat opzicht maakt de aanwezigheid van Izquierdo wel degelijk een verschil voor de landskampioen. De terugkeer van diepgang, snelheid en meer variatie bij Club loopt niet toevallig parallel met de comeback van Izquierdo alsook met het stijgende spelniveau van Rotariu. Wegens blessures ontbrak de Colombiaan dit seizoen in elf competitiewedstrijden. Daarin pakte Club Brugge slechts 14 van de 33 te verdienen punten, wat neerkomt op een buispercentage van 42 procent. Loopt Izquierdo wél tussen de lijnen, dan pakt blauw-zwart beduidend meer punten: 56 op 78 oftewel 72 procent. Een wereld van verschil.

Meest productieve seizoen

Daarnaast scoort Club ook opvallend vaker wanneer het op zijn Gouden Schoen kan rekenen. Zonder Izquierdo lukt blauw-zwart 1,27 doelpunten per competitiewedstrijd. Mét hem erbij groeit dat aantal naar 1,92 goals per match. Sinds zijn hattrick in Charleroi staat de persoonlijke teller van Izquierdo dit seizoen al op 14 goals, waarmee hij zijn meest productieve jaargang in Brugse loondienst draait. Vorig seizoen - nota bene het titeljaar - kwam hij slechts tot de helft daarvan.

Cijfers zijn uiteindelijk vaak verwaarloosbaar, maar het vruchtbare seizoen van Izquierdo maakt van hem wel de all-time topschutter van Club Brugge in de play-offs. Op Mambourg maakte hij zijn 9de, 10de en 11de doelpunt in de play-offs, waarmee hij op de ranglijst Maxime Lestienne (10 goals) voorbijsteekt. Nooit eerder lukte een speler meer dan 8 goals in één play-offcampagne - dat record staat sinds 2013 op naam van Mbaye Leye - maar met nog drie affiches op de kalender is dat mogelijk niet zo heel ver weg.

Dat niet alleen. Als blauw-zwart zondag effectief van Anderlecht wint, heeft het zijn kampioenenlot nog steeds niet in eigen handen, maar dan is de titeldroom wel weer levend. New England Patriots, Barcelona, Cleveland Cavaliers, ... In het jaar van de remontada's is Club aan zet.