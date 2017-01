José Izquierdo groeide op in Pereira, een stad in Colombia met goed een half miljoen inwoners. Muziek, en met name salsa, is er een onderdeel van het leven. In iedere straat hoor je wel een radio door de open ramen galmen, de hete lucht in. Elke dag is het er tussen de 25 en de 30 graden. Het is een stad met heel wat daklozen, maar de levensvreugde wordt er niet door aangetast.

'Ze zeggen dat in Pereira de vrolijkste mensen van het land wonen', zegt de pas afgestudeerde Colombiaanse sportjournaliste María Camila Delgado.'Als je hulp nodig hebt, staan we klaar. Wil je een dak boven je hoofd of wat te eten, dan moet je maar aankloppen. En dansen is onze manier om mensen te verenigen. Als we hier bijvoorbeeld Kerstmis vieren, duurt dat twee dagen. En er is altijd muziek op de achtergrond.'

Nooit slechtgezind

Delgado ging naar dezelfde school als José Izquierdo en interviewde hem een paar keer voor La Tarde, een ondertussen ter ziele gegaan dagblad. 'José danst en zingt de hele tijd, net als iedereen hier trouwens. Je zult hem nooit slechtgezind zien, hij loopt altijd met een lach op zijn gezicht rond en ziet de positieve kant van alles. Maar als hij je iets te zeggen heeft, zal hij dat ook doen, zonder omwegen. En als je met een probleem zit, dringt hij aan om het hem te vertellen met zijn typische uitdrukking 'decime, decime' (zeg het mij, zeg het mij, nvdr).'

Delgado vervolgt: 'José is ook altijd in voor een grapje, maar hij is ook een heel dankbaar en nederig iemand. De mensen die hem ooit hielpen, zal hij nooit vergeten. Hij heeft een fantastische persoonlijkheid, of zoals ze hier in Pereira soms zeggen: iedereen zou een Izquierdo in zijn leven moeten hebben.'