'Ik erger mij aan ploegen die niet klaar zijn'

Ja hoor, Franky Van der Elst (56) woont nog altijd op een kilometer of twee van het stadion van de club waarvoor hij vijftien jaar voetbalde en waar hij ook even assistent-trainer was. 'Ik moet toegeven: het is moeilijk om niet te gaan kijken', zegt hij in de bar van het nabijgelegen hotel Weinebrugge. 'Zeker in periodes dat ik zelf geen ploeg coach, komt dat Clubgevoel sterk naar boven. Dan denk je: ik zal toch naar de wedstrijd kijken, thuis in de zetel, dan kan ik beter mijn velo nemen en tot daar rijden.' Hij is nu assistent-bondscoach van Gert Verheyen bij de U19 én analist voor Proximus TV en Extra Time op Canvas. 'Als ik naar Extra Time moet, kijk ik liever op tv. Dan kun je eens terugspoelen, een beeld stilzetten en iets noteren. Sowieso zie ik heel veel voetbal op tv, misschien zelfs té veel. Ik zap wel veel, ik ben een beetje een ongeduldige kijker.'

...