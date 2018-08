'Ik moet voelen dat ik belangrijk ben voor een trainer'

'Heb je gezien hoe we voetbalden? Man, ik kijk er zo naar uit daartussen te staan.' We zijn daags na de voetballes die KRC Genk gaf op het veld van Lokeren en Zinho Gano, nieuwe spits van de Limburgers, kan zijn enthousiasme niet wegsteken wanneer we hem ontmoeten in de catacomben van de Luminus Arena. In gedachten ziet hij, de boomlange spits die vorig seizoen lange tijd de topschutterslijst aanvoerde in onze Jupiler Pro League, zich al als bazooka van dat performante Genkse vuurpeloton. Enkele dagen later zal Gano in de Europese terugwedstrijd tegen Fola Esch zijn eerste basisplaats bekronen met een eerste officiële goal voor zijn nieuwe club.

