'Ik voel me niet schuldig aan vervalsing': Henkinet spreekt voor het eerst sinds ontslag

In een onderzoek naar voetballers die op wedstrijden van hun eigen ploeg gokten, ondervroeg de Kansspelcommissie ook Olivier Deschacht, Knowledge Musona en Tuur Dierckx. Alleen Deschacht gokte op verlies en wordt ook door het parket vervolgd, maar Henkinet was de enige die ontslagen werd. Dat heeft de doelman duidelijk nog niet verteerd.

Hij heeft nooit gegokt op verlies van zijn eigen ploeg, beweert Henkinet. 'Dat is volledig tegen mijn principes. Ik gokte op van alles: tennis, basketbal,... Ik zette nooit meer dan vier of vijf euro in. Een groter bedrag zou me te veel stress bezorgen. Ik heb het altijd als een spelletje gezien. Het was me helemaal niet te doen om veel geld te verdienen. Als je vijf euro inzet, kan je misschien 20 of 30 euro winnen, terwijl mijn winstpremie 1500 euro bedroeg. Ik ga mijn leven toch niet riskeren voor zo'n kleine som?'

Hij beweert zich niet bewust geweest te zijn van de eventuele gevolgen. Henkinet: 'Vóór die zaak met OH Leuven wist ik zelfs niet dat het verboden was om te gokken. Sindsdien heb ik het niet meer gedaan. Ik ben geen gokverslaafde. De voetbalbond bestraft alleen wanneer het de bedoeling is om zich te verrijken. Dat was bij mij duidelijk niet het geval.'

Geen werkloosheidsuitkering

Deschacht, Dierckx en Musona kregen de steun van hun club, hij niet. En dat steekt. Hij verwijt het Waasland-Beveren: 'Ze hadden op zijn minst kunnen wachten tot het onderzoek afgesloten was. Als zou gebleken zijn dat ik echt had valsgespeeld, dan had ik mijn ontslag zonder probleem aanvaard. Ze zeiden me dat ze me ondanks alles toch zouden helpen, maar ik heb daar nog niets van gemerkt. Ik respecteer de spelers, de trainers en de supporters, maar het bestuur heeft gewoon een excuus gevonden. Ik wil niets meer horen van die club. Ik ben vrij en heb niets meer te verliezen. Ik zal me niet laten doen. Ik denk zelfs dat Waasland-Beveren er zich niets van aantrok dat de spelers konden gokken op hen.'

Henkinet legt wat verderop in het gesprek uit wat hij met dat excuus bedoelt: 'Toen we er de eerste keer over praatten, reageerden ze niet gechoqueerd. Ze vertelden me dat ze het wel zouden regelen. Vanaf het moment dat ze Laszlo Köteles inlijfden op 30 augustus (gehuurd van KRC Genk, nvdr) werd het moeilijk voor mij. Wanneer een club vier doelmannen heeft, waar de meeste andere er maar over drie beschikken, dan is zo'n 'gokaffaire' een goede manier om de salariskost te drukken.'

'Ik voel me niet schuldig aan vervalsing', besluit de doelman. 'Als ze me ontslaan voor een 'zware fout', dan heb ik zelfs geen recht op een werkloosheidsuitkering. Maar ik heb wel een woonlening lopen op twintig jaar en over twee maanden wordt mijn zoontje geboren. Ik heb behoorlijk wat kunnen sparen sinds ik profvoetballer ben. Ik heb wat geld opzij staan, maar deze situatie mag uiteraard niet blijven duren.'

Nicolas Taiana

