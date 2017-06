Imke Courtois: 'Ik kijk enorm uit naar het EK'

Imke Courtois over...

... haar analyses voor Sporza:

'Waarom niet?, dacht ik toen ze mij dat voorstelden. Mij totaal niet bewust van de impact daarvan. Ik was niet iemand die de voetbaluitslagen structureel opvolgde. Ondertussen is dat toch een beetje veranderd: ik neem Match of the Day op en herbekijk beelden via Wyscout. Al zal ik nog steeds niet ingaan op een opdracht als ik daarvoor een leuke activiteit met de vrienden moet laten schieten.'

'Ik wil niet afhankelijk zijn van mediaopdrachten. Ik denk dat ik die mediawereld vrij goed kan inschatten. Het is heel vluchtig: even snel als het komt, kan het ook weer gedaan zijn. Ik doe ook enkel dingen waar ik affiniteit mee heb.'

'Ik weiger veel, hoor. Je moet mij niet vragen voor een kookprogramma bijvoorbeeld - ik ben geen keukenprinses. Bij Sporza heb ik nooit het gevoel gekregen dat ik getest werd. Ik zeg meestal wat ik denk, zeker in de 'normale' omgang. Het lijkt mij ook het makkelijkst om gewoon jezelf te zijn, anders maak je het jezelf moeilijk. In de tv-studio zal ik wel soms langer stil blijven omdat ik daar met experten aan de tafel zit.'

... de verwachtingen voor het EK in Nederland:

'Veel zal afhangen van die eerste wedstrijd tegen Denemarken, dat wordt de belangrijkste. Met ook nog Noorwegen en Nederland treffen we drie topploegen, die ervaring hebben met toernooisituaties. Dat is nog iets anders dan wanneer je ze treft in een oefenmatch. De eerste twee van elke groep gaan door, als we de groepsfase overleven zou dat een geslaagd EK zijn. Ik kijk er enorm naar uit. Daar mogen zijn, dat beleven, als team naar één doel werken. Dat maakt sport zo mooi. Jezelf kunnen verliezen in een groep en in die negentig minuten is voetbal het belangrijkste ter wereld. Al is dat een minuut na het laatste fluitsignaal ook meteen weer weg bij mij, hoor.'

... stoppen met voetballen:

'Ik voetbal al sinds mijn achtste en ik heb heel veel gekregen van het voetbal, maar ik ben op een punt gekomen dat ik een zekere saturatie voel. Ik ben altijd al iemand geweest die heel nieuwsgierig is naar het leven. Ik wil kunnen reizen, meer investeren in vriendschappen. De stomme, kleine dingen die ik nu mis. Ik wil een vreemde taal leren, een muziekinstrument leren spelen.'

'Een andere reden is dat ik eindelijk wat meer tijd en energie in mijn doctoraat (voor de KUL onderzoekt ze het effect van ademhaling op pijnbeleving, nvdr) wil steken. Elke dag rijd ik na mijn werk om 17 uur naar Luik, waar de training start om 19 uur. Dan train je tot 21 uur en ben je terug thuis tegen 22 uur. De vermoeidheid begint te wegen.'

'Een laatste factor, eentje die uiteindelijk het definitieve duwtje gaf, is de achteruitgang van onze Belgische vrouwencompetitie. Sinds twee jaar geleden de BeNeLeague opgedoekt werd, merk je dat het niveau weer gedaald is. Er zijn maar een paar topmatchen per jaar en je speelt veel te vaak tegen dezelfde ploegen. Dan is het moeilijker om al die opofferingen te doen.'

Lees het volledige interview met Imke Courtois in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 7 juni.