In beeld: de tien duurste uitgaande transfers ooit van de Belgische competitie

Nu José Izquierdo Brugge verlaat voor het Engelse Brighton & Hove Albion, maakt de eerste Club-speler zijn intrede in dit lijstje. Het transferbedrag zou tussen vijftien en achttien miljoen euro liggen. Als we van het hoogste bedrag uitgaan, wordt hij de vierde duurste speler in dit klassement. De overige spelers van het lijstje brachten vooral geld in het laatje van Genk, Standard en Anderlecht. (transferbedragen volgens transfermarkt.com)