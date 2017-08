'In crisis is vooral goed people management nodig, en daar wringt het bij Vanhaezebrouck'

Grijs kan je Hein Vanhaezebrouck niet noemen. De Gentse trainer is niet bang om de vinger op de wonde te leggen, een on-Belgische houding. Hij geeft over alles zijn mening. Vaak ongezouten en onverbloemd. Moeilijk heeft Vanhaezebrouck het als hij onder druk staat. Dan wil hij zichzelf wel eens voorbijlopen. Vorige week vertelde Vanhaezebrouck dat sommige van zijn spelers de houdbaarheidsdatum hebben van preparé, een weekje. Tactvol kan je dat niet noemen. Het versterkt een bepaalde beeldvorming over Vanhaezebrouck die veel op anderen afschuift en weinig zelfkritiek toont. Dat dreigt zijn kwaliteiten naar de achtergrond te schuiven: een tactisch sterke trainer die tegenstanders schaakmat kan zetten en avontuurlijk voetbal predikt.

...