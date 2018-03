Is het verhaal van Herman Van Holsbeeck over bij Anderlecht?

'Er is onzekerheid - dat hoort erbij wanneer een club wordt overgenomen - maar intussen wordt de club geleid door dezelfde mensen als voorheen', vertelt operations manager Jo Van Biesbroeck. 'Op 26 maart moet de Raad voor de Mededinging de overname goedkeuren. We hadden geen keuze: de twee entiteiten Oostende en Anderlecht waren te groot om aan die maatregel te ontsnappen. Wij moeten hoe dan ook de bureaucratie respecteren.'

Begin maart moet er al meer duidelijkheid zijn over de samenstelling van de raad van bestuur. In principe zal een van de dochters van Roger Vanden Stock een zitje krijgen om de continuïteit te verzekeren. Alexandre Van Damme zal in de mate van het mogelijke de familie Vanden Stock blijven bijstaan.

Welke veranderingen vallen er verder nog te verwachten binnen het organigram? Van Biesbroeck: 'Luc Devroe komt mee over van KV Oostende en dat is tot nu toe de enige zekerheid. Over de rest is nog niet gesproken.'

In het nieuwe organigram lijkt echter geen plaats voor Devroe én Herman Van Holsbeeck. Een strekking op Anderlecht gelooft dat Devroe een jongere versie is Van Holsbeeck. 'Maar hij gaat tenminste spelers zelf bekijken', klinkt het.

'Anderlecht had vijf Mitrovic'en kunnen huren.' Marc Coucke

Afgelopen weekend liet Coucke zich bovendien bijzonder kritisch uit over het werk van Van Holsbeeck. De toekomstige voorzitter van paars-wit legt de schuld voor de desastreuze wintermercato volledig bij Van Holsbeeck en beweert zelfs dat de enveloppe voor inkomende transfers groter was dan wat HVH liet uitschijnen. 'Wat ik denk bij bij de huidige noodtoestand op Anderlecht? Spijtig. Maar niet onverwacht na zo een mercato', aldus Coucke in Het Laatste Nieuws.

'Herman buiten'

'Anderlecht had veel meer kunnen investeren. De vork waartussen het zich financieel mocht bewegen was héél ruim. Ze hadden vijf Mitrovic'en kunnen huren. Althans ten opzichte van het contract dat ik afgesloten had. Ik heb Anderlecht alleszins niet verplicht om te doen wat ze nu gedaan hebben... Denk je dat ik voorzitter word om Intertoto te spelen?'

Toeval of niet: tegen Excel Mouscron keerde een deel van het publiek zich tegen Van Holsbeeck. De slogans 'Herman buiten' vonden hun weg tot in de hoofdtribunes van het Astridpark.

Van Holsbeeck naar Antwerp dan maar? Op de Bosuil wordt bekeken of hij ingepast kan worden in de bestaande structuren.

De supporters associëren Van Holsbeeck met wereldvreemde transfers als die van derde doelman Boy de Jong, de zoon van keeperstrainer Max de Jong. De 23-jarige goalie wordt omschreven als een sympathieke kerel, maar er wordt getwijfeld of hij het niveau heeft voor een club uit de top zes in België. Bij de reserven zijn ze alvast blij wanneer de Jong zich niet kan vrijmaken voor een match.

De enige die het openlijk durft op te nemen voor Van Holsbeeck is verrassend genoeg Jo Van Biesbroeck. 'Het is eigen aan het voetbal dat een persoon geviseerd wordt. Ja, er zijn fouten gebeurd. Maar wie kan zeggen dat hij nooit in de fout is gegaan? Mij ga je dus geen kritiek horen geven op Herman. Eerst en vooral omdat ik niet weet of ik het beter had kunnen doen. Maar je mag ook niet vergeten dat voetbal een business is waar je te maken hebt met mensen. We zijn het seizoen gestart met de twee topschutters van vorig seizoen (Onyekuru en Teodorczyk, nvdr). Een is geblesseerd en de andere scoort moeilijker. Tegen STVV misten we zeven basisspelers. Welke ploeg in België kan zoveel spelers tegelijk missen?'

Van Holsbeeck naar Antwerp dan maar? Op de Bosuil wordt bekeken of hij ingepast kan worden in de bestaande structuren. In een functie waarin hij geen invloed zou uitoefenen op het sportieve. Luciano D'Onofrio is niet van plan om zijn macht te delen. En vooral: D'Onofrio schat de managerskwaliteiten van zijn collega niet hoog genoeg in om een topclub te leiden.

