Is Usain Bolt onvervangbaar?

Een nieuwe Usain Bolt is er niet te vinden, daar was de Engelsman Sebastian Coe duidelijk over toen hij tijdens het WK indooratletiek in Birmingham de vraag kreeg hoe de atletieksport verder moest zonder haar grootste voorbeeld.

'Begin jaren 80 werd door boksliefhebbers dezelfde vraag gesteld toen Muhammad Ali stopte. Ali was niet te vervangen. Net zoals je Bolt niet kunt vervangen. Maar er zijn wel nog grote boksers opgestaan, ook al hadden ze niet hetzelfde aura als Ali.

'Dat is hetzelfde met de Jamaicaan, van wie de populariteit veel verder ging dan zijn wereldrecords of olympische en wereldtitels. Hij kon de verwondering en het respect van het publiek vooral vangen met zijn hoog showgehalte en persoonlijkheid', vond Coe, die met zijn tijd op de 800 meter (1'41.73), gelopen in ... 1981, nog altijd in de top drie staat. Alleen Wilson Kipketer (1'41.11 in 1997) en David Rudisha (1'40.91 in 2012) deden ooit beter.

Het mag duidelijk zijn dat sommige disciplines sneller evolueerden', lachte de Engelsman, die sinds hij voorzitter werd in augustus 2015 harde noten moest kraken, zoals het gesjoemel van het Russisch antidopingagentschap.

'Doping is geen exclusief probleem van de atletiek, maar de laatste decennia een zorg van verschillende sportfederaties. Door de oprichting van de Athletics Integrity Unit willen we onafhankelijker worden van de nationale federaties. We moeten bedriegers ontmaskeren en buitenspel zetten, waarmee we ook een signaal geven aan atleten die wel clean zijn: we zijn er om jullie te beschermen', aldus nog Coe, die tevreden vaststelde dat het aantal attesten die bepaalde medicatie om therapeutische redenen (TUE) wel toestaan, drastisch is beperkt. 'Vijf jaar geleden waren dat er nog honderden, in 2017 nog amper 30. Ze worden niet meer uitgedeeld als snoepjes.'