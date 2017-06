Ivan De Witte pleit opnieuw voor minder ploegen in 1A

1B, een reeks met slechts acht ploegen waarvan de meeste intussen in buitenlands bezit zijn, is niet de beste uitvinding, vindt De Witte. Hij pleit voor minder ploegen in 1A. 'De capaciteit in ons land is niet in staat om zestien clubs van topniveau te herbergen, qua inkomsten, spelers, supporters en sponsors. Dan krijg je allerlei kunstgrepen: de herintrede van zwart geld, licentieproblemen, spelers die moeilijk betaald kunnen worden, makelaars die hun intrede doen in het beleid.

'Ik stel bovendien vast dat het BAS bijna alle beslissingen van de licentiecommissie omdraait. Terwijl in de normale rechtspraak ongeveer twee derde van de beslissingen in eerste aanleg bevestigd worden in beroep. Dus vraag ik mij af: is er iets aan de hand met de licentiecommissie of met het BAS?

'Al die buitenlandse overnames zijn een slechte zaak voor het Belgische voetbal. Want sommige investeerders zien die aangekochte clubs niet als hoofd- of einddoelstelling. Het is een doorgeefluik of platform voor spelers en misschien ook voor financiële transacties. Wat Roman Abramovitsj met Chelsea doet, is heel iets anders: die wil kampioen spelen, die club groot maken. Clubs met onvoldoende draagvlak om op profniveau te kunnen blijven bestaan, zoeken hun toevlucht tot dat soort van escapades.

'Wat met Lokeren de dag dat Roger Lambrecht ermee stopt? Wat wij in Gent realiseerden, was daar alleszins niet mogelijk geweest. En het was ook alleen maar mogelijk omdat wij in een grote stad gesitueerd zijn. Heel straf vind ik wel wat Zulte Waregem aan het doen is. Fantastisch, als ze dat kunnen bevestigen.'