Ivan De Witte: 'Yves was een totaal ander profiel dan Hein, dat had de groep nodig'

Nu de hemel opgeklaard is boven de Ghelamco Arena, maken beide bestuurders nog eens tijd vrij voor een gezamelijk interview. Wat hebben ze uit die moeilijke momenten geleerd? De Witte: 'Dat je heel grondig een seizoen moet voorbereiden en met alle mogelijke factoren dient rekening te houden. Sommige transfers hadden we nog beter moeten inschatten. Ook het verhaal met onze trainer was aan te voelen.'

Louwagie: 'Onze intentie was om op langere termijn te kunnen werken met een coach, zoals Arsène Wenger nog altijd bij Arsenal, of Guy Roux destijds bij Auxerre. Na dit jaar denk ik dat we dat plan moeten opgeven.'

De Witte: 'Ik zal eens iets vertellen. Zelf hebben we nooit afscheid genomen van Michel Preud'homme. Hij ging weg. Ook zo verliep het bij Hein en Francky Dury. Dury is absoluut niet ontslagen, hij is zelf weggegaan.'

'Wat met Hein gebeurde, gaf mij toch op menselijk vlak een slag', gaat de clubpreses verder. 'Maar met ontgoochelingen bouw je geen huis, je leert er alleen uit.'

Hadden ze deze zomer dan al afscheid moeten nemen van Hein Vanhaezebrouck?

De Witte: 'Dat zou niet fair geweest zijn naar hem toe. Hein heeft ons tijdens zijn termijn op een totaal ander niveau gebracht. Daarom blijft er veel respect en erkentelijkheid. Maar het is een feit dat de erosie toen al bezig was.'

Louwagie: 'Langetermijndenken is iets waar vooral topclubs van dromen, maar door de druk van de supporters, sponsors en pers is dat praktisch onmogelijk te realiseren. Men wil niet meer dat AA Gent achtste of negende eindigt. Deze club moet altijd top drie of vier zijn. Zulte Waregem kan zich dat nog wel eens veroorloven, hé. Hetgeen met Hein gebeurde qua mislukte competitiestart, dat maakte ik op 28 jaar nooit mee. Alle sportieve tegenslagen die je maar kon opnoemen, kwamen op ons af. Het was een moeilijke situatie.'

Met Yves Vanderhaeghe werd snel een opvolger geworden. Ivan De Witte duidt nog eens waarom de keuze op hem viel. 'Van deze trainerswissel liep ik misschien twee weken lastig. Niet langer. Hier aan deze tafel, op het bureau van Michel, waren we snel akkoord omtrent Yves. Ik was toch voor 75 procent zeker dat we met hem een goede oplossing hadden. Hij bewees bij Kortrijk na Hein iets te kunnen verderzetten. Wat hij bij KV Oostende presteerde, was goed. Hetgeen hij naar voor bracht in de gesprekken over hoe hij het zag, was zeer bemoedigend. Yves was ook een totaal ander profiel dan Hein. Dat had de groep nodig om de erosie te stoppen. Yves kan een groep smeden, met telkens een tactische opstelling waarmee hij de tegenstrever goed opvangt. Je kan ook goed met hem praten. Hij staat heel open voor discussie.'