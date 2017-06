Ivan Leko: 'Het voetbal van Thomas Tuchel vind ik zeer spectaculair'

Vorige week werd Ivan Leko (39) tot ieders verbazing aangesteld als de nieuwe coach van Club Brugge. Sport/Voetbalmagazine had met hem een uitgebreide babbel over hoe hij het voetbal ziet.

We horen dat u vaak naar het Genoa van Ivan Juric kijkt.

IVAN LEKO: 'Dat is inderdaad een ploeg die goed voetbalt, ja. Al in de tijd van Gian Piero Gasperini. In het Engelse voetbal kijk ik graag naar het Tottenham van Mauricio Pochettino, met zijn totaalvoetbal. Het Chelsea van Antonio Conte is anders, met veel schema's en automatismen, al heb ik zeer veel respect voor een coach die kampioen werd met quasi hetzelfde elftal dat het jaar voordien pas tiende eindigde.

'In Duitsland bekoort Borussia Dortmund me. Ik vind het voetbal zoals Thomas Tuchel het voorstaat, zeer spectaculair. Bij al die trainers die ik net opnoemde, vind je interessante dingen. Een trainer moet zeer veel wedstrijden bekijken, altijd met een open geest.'

Bekijkt u alleen voetbalwedstrijden, of volgt u ook andere sporten?

IVAN LEKO: 'Vijftien jaar geleden voetbalde ik bij Málaga. Ik had er een goeie vriend die baskette voor Unicaja, de club uit dezelfde stad. Hij vertelde me dat zij zeven, acht offensieve acties ingeoefend hadden. Elke speler wist op elk moment hoe hij zich moest verplaatsen en waar hij de bal kon vragen. Daarop ben ik met voetbal beginnen vergelijken. In die tijd deden we nog heel veel dingen die alleen steunden op het individuele talent van een speler. Door met basketbal te vergelijken, heb ik ingezien dat er ook een andere weg was.'

In het basketbal bestaan er bewegingen die, eens goed uitgevoerd, altijd leiden tot een doelpoging. Dat is iets wat in het voetbal niet bestaat of toch?

IVAN LEKO: 'Neen. Maar er zijn wel bewegingen die uiteindelijk leiden naar openingen en situaties die je in staat stellen om gevaar te creëren. Een doelkans opzetten is zeer moeilijk, omdat de tegenstander met tien veldspelers verdedigt. Het is moeilijker om tien man aan te vallen, dan vijf man. Maar ik blijf ervan overtuigd dat er bewegingen en acties zijn, die de zekerheid dat er gevaar komt, kunnen verhogen.'

Dus kan een trainer ervoor zorgen dat zijn spelers in een kansrijke positie komen?

IVAN LEKO: 'Klopt. Wie een tegenstander goed analyseert, merkt altijd dat elke ploeg twee à drie zwakke punten heeft. Die moet je proberen uit te buiten. Op je debriefing na een match zou je dan in theorie moeten zien dat wat je tijdens de week hebt voorbereid, en wat je tijdens de wedstrijd hebt uitgevoerd, tot gevaar heeft geleid. Als je dat kan aantonen, vergroot het vertrouwen van de speler in wat je vertelt. Hij ziet dan dat wat hij op jouw aanraden heeft gedaan, tot gevaar heeft geleid.'